Киран Маккенна возглавил "Ипсвич"

Клуб Лиги Один официально подтвердил назначение Кирана Маккенны из "Манчестер Юнайтед" своим новым главным тренером.

35-летний североирландец Маккенна трудился на "Олд Траффорд" в должности тренера первой команды с 2018 года, до этого поработав с юношеской командой "красных дьяволов" U-18.



Недавнее увольнение Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера "Юнайтед" заставило Маккенну пересмотреть свою будущее, и сейчас Киран, вслед на Майклом Кэрриком, ушел от "дьяволов".



Макккенна, завершивший игровую карьеру в возрасте 23 лет, заключил с "Ипсвичем" контракт до 2025 года и к исполнению своих обязанностей приступит с понедельника.



"Разумеется, мне было сложно решиться уйти из такого клуба, как "Манчестер Юнайтед", однако я полон уверенности, что смогу кое-что создать здесь. Кажется, что это правильное время, правильный проект и правильный клуб, чтобы впервые попробовать себя в качестве главного тренера", — сообщил Маккенна.