Лакасетт: "У "Арсенала" достаточно лидеров"

Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт считает, что в раздевалке его команды хватает игроков, готовых носить капитанскую повязку.

Лишив нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга капитанства, главный тренер "канониров" Микель Артета объявил, что теперь будет передавать повязку от одного игрока к другому из так называемой "группы лидеров".



Например, на матч против "Вест Хэма" в среду повязку примерил Лакасетт, однако Александр считает, что у него достаточно конкурентов.



"Да, у нас не так уж мало лидеров".



"Например, Большой Габи (Габриэль) обладает огромным авторитетом и лидерскими качествами в обороне. Думаю, когда он улучшит свой английский, то будет помогать еще больше. Бен Уайт тоже проявляет себя как лидер в обороне. Возможно, он чуть молчаливее, но с его игрой он может быть хорошим лидером, особенно когда повзрослеет".



"У нас есть Самби Локонга, и в прошлом он уже был капитаном (в "Андерлехте"). Также в прошлом был капитаном Киран Тирни — кажется, в своей сборной. Так что у нас достаточно лидеров в составе", — цитирует Лакасетта Daily Mail.