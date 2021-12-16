Виталий Миколенко близок к переходу в "Эвертон"

Виталий Миколенко "Эвертон" собирается приобрести левого защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Миколенко.

После своего прихода на тренерский мостик "ирисок" минувшим летом Рафаэлю Бенитесу приходится работать с крайне ограниченным бюджетом, однако руководство клуба согласилось выделить деньги на укрепление левого фланга обороны в январе.

Это решение связано с тем, что сейчас у "Эвертона" нет равноценной замены Люке Диню, а тот в свою очередь угодил в опалу к Бенитесу и теперь может покинуть "Гудисон Парк".

Как сообщает Liverpool Echo, "Динамо" требует от "Эвертона" около 20 миллионов фунтов за 22-летнего Миколенко, причем наставник киевлян Мирча Луческу уже подтвердил, что Виталий продолжит карьеру в мерсисайдском клубе.

"Виталий Миколенко переходит в "Эвертон". Это первый крупный трансфер "Динамо" со времен Ярмоленко", — сообщил Луческу.


Метки Динамо, Миколенко, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2021 23:00

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