Премьер-Лига отложила еще несколько матчей

Премьер-Лига объявила, что еще четыре матча, которые были запланированы на ближайший уикенд, оказались отложены из-за COVID-19.

Речь идет о субботних матчах "Саутгемптон" против "Брентфорда", "Уотфорд" против "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" против "Норвича", а также о воскресном поединке "Эвертона" и "Лестера".



Ранее днем Премьер-Лига также отложила матч между "Манчестер Юнайтед" и "Брайтоном", которые должны были сыграть в субботу.



Премьер-Лига по-прежнему выступает против остановки сезона, несмотря на то, что все больше клубов поддерживают идею сделать паузу до середины января.