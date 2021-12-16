Премьер-Лига отложила еще несколько матчей
Премьер-Лига объявила, что еще четыре матча, которые были запланированы на ближайший уикенд, оказались отложены из-за COVID-19.
Речь идет о субботних матчах "Саутгемптон" против "Брентфорда", "Уотфорд" против "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" против "Норвича", а также о воскресном поединке "Эвертона" и "Лестера".
Ранее днем Премьер-Лига также отложила матч между "Манчестер Юнайтед" и "Брайтоном", которые должны были сыграть в субботу.
Премьер-Лига по-прежнему выступает против остановки сезона, несмотря на то, что все больше клубов поддерживают идею сделать паузу до середины января.
16.12.2021 22:00
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И все из за тупых скамовских в ы б л я д к о в
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