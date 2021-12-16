Жеребьевка Лиги Наций
Сборная Англии обрела своих соперников по групповому этапу Лиги Наций сезона 2022/23.
На сей раз жеребьевка УЕФА прошла без эксцессов. Подопечные Гарета Саутгейта были определены в Группу A3, где их соперниками станут Германия, Италия и Венгрия.
Регламент турнира предусматривает, что победитель квартета выйдет в плей-офф (июнь 2023), а занявшая четвертое место команда на следующий сезон опустится в Группу A4.
Матчи группового этапа Лиги Наций будут сыграны в июне и сентябре 2022. Англичанам предстоит по разу встретиться с каждым из соперников дома и на выезде.
16.12.2021 21:00
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Ну хоть посмотрим на нормальных соперников, а то только лихтенштейны попадаются жилетке
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Пиздa им)
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Ахахах)
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