Жеребьевка Лиги Наций

Лига Наций Сборная Англии обрела своих соперников по групповому этапу Лиги Наций сезона 2022/23.

На сей раз жеребьевка УЕФА прошла без эксцессов. Подопечные Гарета Саутгейта были определены в Группу A3, где их соперниками станут Германия, Италия и Венгрия.

Регламент турнира предусматривает, что победитель квартета выйдет в плей-офф (июнь 2023), а занявшая четвертое место команда на следующий сезон опустится в Группу A4.

Матчи группового этапа Лиги Наций будут сыграны в июне и сентябре 2022. Англичанам предстоит по разу встретиться с каждым из соперников дома и на выезде.

Жеребьевка Лиги Наций


Метки жеребьевка, Лига Наций, сборная Англии, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 16.12.2021 21:42 # gerrard08
    Ну хоть посмотрим на нормальных соперников, а то только лихтенштейны попадаются жилетке

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  2. gucman 16.12.2021 21:10 # gucman
    Пиздa им)

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  3. gucman 16.12.2021 21:10 # gucman
    Ахахах)

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