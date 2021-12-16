Жеребьевка Лиги Наций

Сборная Англии обрела своих соперников по групповому этапу Лиги Наций сезона 2022/23.

На сей раз жеребьевка УЕФА прошла без эксцессов. Подопечные Гарета Саутгейта были определены в Группу A3, где их соперниками станут Германия, Италия и Венгрия.



Регламент турнира предусматривает, что победитель квартета выйдет в плей-офф (июнь 2023), а занявшая четвертое место команда на следующий сезон опустится в Группу A4.



Матчи группового этапа Лиги Наций будут сыграны в июне и сентябре 2022. Англичанам предстоит по разу встретиться с каждым из соперников дома и на выезде.



