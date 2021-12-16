Маккенна близок к переходу из МЮ в "Ипсвич"

Член тренерского штаба "Манчестер Юнайтед" Киран Маккенна близок к тому, чтобы возглавить клуб Лиги Один "Ипсвич".

Маккенна присоединился к "Юнайтед" в 2016 году в качестве тренера юношеской команды U-18, а уже в 2018 был привлечен Жозе Моуриньо к работе с первой командой.



Киран сохранил свой пост после прихода Оле Гуннара Сульшера на место Моуриньо, однако сотрудничество 35-летнего англичанина и Ральфа Рангника, вероятно, продлится недолго.



Как и Майкл Кэррик, Маккенна готов оставить тренерский штаб "Юнайтед". Но если Кэррик ушел в неизвестность, то Маккенна должен возглавить "Ипсвич".



По информации The Guardian, Маккеннна получил разрешение на переговоры с клубом третьего английского дивизиона и сейчас находится на пороге назначения.



Добавим, сейчас "Ипсвич" занимает 12-е место в Лиге Один и находится в девяти очках от зоны плей-офф.