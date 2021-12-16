Рюдигер подтвердил, что хотел уйти из "Челси"
Защитник Антонио Рюдигер подтвердил, что хотел уйти из "Челси", когда главным тренером "синих" трудился Фрэнк Лэмпард.
Рюдигер исполняет ключевую роль с момента смены главного тренера на "Стэмфорд Бридж" в январе этого года.
До прихода Томаса Тухеля ситуация была совершенно другой, и летом 202 Антонио едва не покинул лондонский клуб.
"Да, я действительно был близок к уходу, учитывая то, как складывались мои дела и дела команды".
"Если честно, сильнее я хотел уйти летом, нежели в зимний период".
"Но затем пришел Томас Тухель, и остальное — история. Он открыл новую дверь... Он сыграл важную роль", — сообщил Рюдигер Sky Sports.
16.12.2021 19:00
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Если честно, сильнее я хотел уйти летом, нежели в зимний период
но он не исключает уход))
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