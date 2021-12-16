Рюдигер подтвердил, что хотел уйти из "Челси"

Антонио Рюдигер Защитник Антонио Рюдигер подтвердил, что хотел уйти из "Челси", когда главным тренером "синих" трудился Фрэнк Лэмпард.

Рюдигер исполняет ключевую роль с момента смены главного тренера на "Стэмфорд Бридж" в январе этого года.

До прихода Томаса Тухеля ситуация была совершенно другой, и летом 202 Антонио едва не покинул лондонский клуб.

"Да, я действительно был близок к уходу, учитывая то, как складывались мои дела и дела команды".

"Если честно, сильнее я хотел уйти летом, нежели в зимний период".

"Но затем пришел Томас Тухель, и остальное — история. Он открыл новую дверь... Он сыграл важную роль", — сообщил Рюдигер Sky Sports.


Метки Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 926

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 16.12.2021 19:19 # largo-winch
    Если честно, сильнее я хотел уйти летом, нежели в зимний период

    но он не исключает уход))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: