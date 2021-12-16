Защитник Антонио Рюдигер подтвердил, что хотел уйти из "Челси", когда главным тренером "синих" трудился Фрэнк Лэмпард.

Рюдигер исполняет ключевую роль с момента смены главного тренера на "Стэмфорд Бридж" в январе этого года.



До прихода Томаса Тухеля ситуация была совершенно другой, и летом 202 Антонио едва не покинул лондонский клуб.



"Да, я действительно был близок к уходу, учитывая то, как складывались мои дела и дела команды".



"Если честно, сильнее я хотел уйти летом, нежели в зимний период".



"Но затем пришел Томас Тухель, и остальное — история. Он открыл новую дверь... Он сыграл важную роль", — сообщил Рюдигер Sky Sports.