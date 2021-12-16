Клубы Премьер-Лиги выступают за остановку сезона до января
Все больше клубов Премьер-Лиги выступают за остановку сезона до января.
За последнюю неделю Премьер-Лига отложила уже четыре матча из-за вспышек коронавируса в клубах, причем ситуация с COVID-19 имеет тенденцию к ухудшению.
По информации ESPN, ряд клубов уже оповестили боссов лиги, что хотели бы отложить четыре следующих тура — от ближайшего уикенда до уикенда 1-2 января. Это означало бы возобновление сезона с 15 января.
Такого рода сценарий был бы чреват выплатой больших неустоек телевизионным компаниям, однако клубы считают эту жертву оправданной.
16.12.2021 18:00
Просмотров: 1397
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Последние комментарии:
норм вариант
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Лучше перенести остановку сезона на лето
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только не это, как же кайфово смотреть АПЛ 1-2 числа
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ПИДАРА3Ы!
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как же заебал этот ковид!все другие болезни вдруг испарились! facepalm...
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Пидарасы!!!!!!!!!
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конченный остров. Весь мир играет нормально - эти на колено встают
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