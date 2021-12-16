Клубы Премьер-Лиги выступают за остановку сезона до января

Мяч Премьер-Лиги Все больше клубов Премьер-Лиги выступают за остановку сезона до января.

За последнюю неделю Премьер-Лига отложила уже четыре матча из-за вспышек коронавируса в клубах, причем ситуация с COVID-19 имеет тенденцию к ухудшению.

По информации ESPN, ряд клубов уже оповестили боссов лиги, что хотели бы отложить четыре следующих тура — от ближайшего уикенда до уикенда 1-2 января. Это означало бы возобновление сезона с 15 января.

Такого рода сценарий был бы чреват выплатой больших неустоек телевизионным компаниям, однако клубы считают эту жертву оправданной.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1397

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Последние комментарии:




  1. vals1702 16.12.2021 18:45 # vals1702
    норм вариант

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  2. shakur 16.12.2021 18:44 # shakur
    Лучше перенести остановку сезона на лето

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  3. reams 16.12.2021 18:28 # reams
    только не это, как же кайфово смотреть АПЛ 1-2 числа

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  4. gandalf 16.12.2021 18:20 # gandalf
    ПИДАРА3Ы!

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  5. pan1ka 16.12.2021 18:05 # pan1ka
    как же заебал этот ковид!все другие болезни вдруг испарились! facepalm...

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  6. mancunia-planet 16.12.2021 18:02 # mancunia-planet
    Пидарасы!!!!!!!!!

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  7. oblomoff 16.12.2021 18:01 # oblomoff
    конченный остров. Весь мир играет нормально - эти на колено встают

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