Клубы Премьер-Лиги выступают за остановку сезона до января

Все больше клубов Премьер-Лиги выступают за остановку сезона до января.

За последнюю неделю Премьер-Лига отложила уже четыре матча из-за вспышек коронавируса в клубах, причем ситуация с COVID-19 имеет тенденцию к ухудшению.



По информации ESPN, ряд клубов уже оповестили боссов лиги, что хотели бы отложить четыре следующих тура — от ближайшего уикенда до уикенда 1-2 января. Это означало бы возобновление сезона с 15 января.



Такого рода сценарий был бы чреват выплатой больших неустоек телевизионным компаниям, однако клубы считают эту жертву оправданной.