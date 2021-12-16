"Лестер" и "Тоттенхэм" не сыграют сегодня вечером

Премьер-Лига отложила назначенный на вечер четверга матч между "Лестером" и "Тоттенхэмом" из-за COVID-19.

Ранее на текущей неделе Премьер-Лига отказала обоим клубам, просившим отложить матч на "Кинг Пауэр". "Лестер" ссылался на вспышку коронавируса, а "Тоттенхэм" хотел использовать эту дату, чтобы сыграть с "Ренном" в Лиге Конференций.



В четверг "лисы" еще раз обратились к Премьер-Лиге, указав на возросшее количество заражений коронавирусом, и в конце концов матч был отложен.



Таким образом, за последнюю неделю Премьер-Лига отложила уже четыре матча из-за вспышек коронавируса в клубах.



Добавим, теперь у "шпор" набирается уже три отложенных матча в Премьер-Лиге. Два им не удалось сыграть из-за коронавируса, один — из-за снегопада.