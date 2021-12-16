"Юнайтед" просматривает Илана Мелье
"Манчестер Юнайтед" просматривает голкипера "Лидса" Илана Мелье.
По информации Daily Mail, скаут вратарей "Юнайтед" Тони Котон специально посетил "Этихад" в минувший вторник, чтобы понаблюдать за игрой Мелье против "Манчестер Сити". На матче присутствовал и ведущий скаут "красных дьяволов" Джим Лоулор.
То был кошмарный вечер для Илана, в створ ворот которого "горожане" нанесли 15 ударов, забив семь безответных голов.
Интерес "Юнайтед" к 21-летнему французу может быть обусловлен тем, что от контракта первого номера "дьяволов" Давида Де Хеа остается только 18 месяцев, а его дублер Дин Хендерсон хочет уйти из клуба ради регулярной игровой практики. Тому Хитону, третьему голкиперу команды, уже 35 лет.
Мелье, признанный лучшим молодым игроком "Лидса" в прошлом сезоне, лишь в августе заключил новый пятилетний контракт. Однако если "белые" не удержатся в Премьер-Лиге в этой кампании, им будет сложно предотвратить уход Илана.
16.12.2021 16:00
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вообще слабый вратарь, чего его рассматривать?
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