"Юнайтед" просматривает Илана Мелье

"Манчестер Юнайтед" просматривает голкипера "Лидса" Илана Мелье.

По информации Daily Mail, скаут вратарей "Юнайтед" Тони Котон специально посетил "Этихад" в минувший вторник, чтобы понаблюдать за игрой Мелье против "Манчестер Сити". На матче присутствовал и ведущий скаут "красных дьяволов" Джим Лоулор.



То был кошмарный вечер для Илана, в створ ворот которого "горожане" нанесли 15 ударов, забив семь безответных голов.



Интерес "Юнайтед" к 21-летнему французу может быть обусловлен тем, что от контракта первого номера "дьяволов" Давида Де Хеа остается только 18 месяцев, а его дублер Дин Хендерсон хочет уйти из клуба ради регулярной игровой практики. Тому Хитону, третьему голкиперу команды, уже 35 лет.



Мелье, признанный лучшим молодым игроком "Лидса" в прошлом сезоне, лишь в августе заключил новый пятилетний контракт. Однако если "белые" не удержатся в Премьер-Лиге в этой кампании, им будет сложно предотвратить уход Илана.