Франк призвал отложить ближайший тур Премьер-Лиги

Наставник "Брентфорда" Томас Франк призвал полностью отложить ближайший тур Премьер-Лиги, а также все четвертьфинальные матчи Кубка Лиги на следующей неделе.

Как и большинство других клубов Премьер-Лиги, "Брентфорд" столкнулся со вспышкой коронавируса — COVID-19 был диагностирован у 13 игроков и сотрудников "пчел".



По мнению Франка, в сложившихся обстоятельствах следует дать каждому клубу неделю перерыва, чтобы взять ситуацию с коронавирусом под контроль.



"Думаю, мы должны отложить все матчи ближайшего тура Премьер-Лиги, что запланированы на этот уикенд".



"Количество случаев заражения ковидом зашкаливает во всех клубах Премьер-Лиги, у каждого возникли проблемы с этим".



"Мы должны отложить этот тур, а также матчи ближайшего раунда Кубка Лиги, чтобы каждый получил неделю или минимум четыре-пять дней, чтобы провести дезинфекцию, тщательно подготовить тренировочную базу и разрушить цепочку заражений".



"Кроме того, в футболе без близкого контакта никуда. Физиотерапевтам нужно делать свою работу, контактируя с игрокам. Мы вместе находимся в раздевалке, вместе путешествуем автобусами. Работать, находясь по домам, сложнее", — цитирует Франка ESPN.