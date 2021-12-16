Тухель не жалеет, что отправил Галлахера в аренду

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что не жалеет о своем решении отправить полузащитника Конора Галлахера в аренду в "Кристал Пэлас".

В последнее время "Челси" испытывает серьезные проблемы с центром поля из-за болячек у Нголо Канте, Жоржиньо и Матео Ковачича.



Складывается впечатление, что Тухель даже мог пожалеть о расставании с Галлахером, который блистает в составе "Пэлас", однако Томас по-прежнему считает, что поступил правильно.



"Я абсолютно не жалею, потому что, как кажется, это было идеальное решение для него. Летом мы как раз разговаривали о том, как будет лучше всего для него. Вы не можете применять сегодняшние обстоятельства к решению, принятому в июле. Это просто невозможно".



"Мы поступили так, как поступили, и мы очень рады этому, потому что это сработало для Конора. Да, у нас есть травмы в центре поля, и эту проблему нужно решить, но Конор здесь не при чем", — цитирует Тухеля Daily Mail.