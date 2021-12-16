Де Брюйне: "Мне врезали по лицу, врезали по лодыжке, а затем я переболел ковидом"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рассказал о своих проблемах со здоровьем в предыдущие месяцы и заявил, что еще не набрал свою лучшую форму.

После победы 7:0 над "Лидсом" в минувший вторник главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что Де Брюйне возвращается в свою лучшую форму.



Сам Кевин тоже чувствует, что его состояние значительно улучшилось. 30-летний бельгиец оставил позади черную полосу, которая началась для него столкновением с Антонио Рюдигером в финале Лиги Чемпионов, продолжилась травмой связок лодыжки на Евро-2020 и увенчалась коронавирусной болезнью.



"Нет, я не думаю, что уже вернулся в свою лучшую форму. Иногда, совершив два-три ускорения, я чувствую, что мой организм все еще адаптируется после ковида".



"Я рад, что сыграл дважды по 90 минут за неделю. Это хорошая вещь".



"Мое состояние улучшается. Сезон складывается для меня так, как складывается. Я ничего не могу с этим поделать. Мне врезали по лицу, врезали по лодыжке, а затем я переболел ковидом".



"Это часть футбола. Вернувшись после ковида, я тренируюсь как можно упорнее. При таком насыщенном расписании это непросто, но мои дела идут хорошо. Я сыграл два матча и еще в двух выходил на замену, поэтому я делаю то, что нужно".



"Ковид? Я чувствовал себя довольно плохо четыре дня. Это было похоже на грипп, но я не уверен, потому что никогда не сталкивался с подобным".



"Однако у меня была повышенная температура, особенно по вечерам, я полностью потерял обоняние и вкус. Спустя пять дней мне стало лучше. Вкус и обоняние вернулись только спустя некоторое время, но сейчас я в порядке".



"Я провел 10 дней в изоляции, поэтому был готов лезть на стену. Я не могу сидеть без дела. Я впервые оказался разлучен с семьей, потому что не хотел заразить свою жену и детей. Было довольно тяжело видеть их через стекло".



"Я смотрел Netflix, играл в видеоигры и иногда наблюдал за детьми через стеклянную дверь. Я посмотрел "Игру в кальмара" и кучу всякого мусора", — цитирует Де Брюйне Manchester Evening News.