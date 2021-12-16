Клопп: "В "Ливерпуле" полностью вакцинирован каждый"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что каждый в его клубе, включая игроков, получил по два уколы вакцины от коронавируса.

За последние дни сразу несколько клубов Премьер-Лиги столкнулись со вспышками COVID-19, но "Ливерпуль" эта проблема пока обходит стороной.

Не в последнюю очередь это связано с тем, что мерсисайдскому клубу удалось донести до игроков и сотрудников важность вакцинации и ограничительных мер.

"Я поддерживаю ужесточение коронавирусных ограничений. Мы дважды в день проводим тестирование, а также перед матчами".

"Я приезжаю на базу раньше большинства игроков, мы дожидаемся результата экспресс-теста в машине, и только после этого нам разрешается зайти внутрь".

"Вчера все было нормально, и я надеюсь, что сегодня так же. Как и весь мир, мы встревожены. Мы делаем все, что в наших силах".

"Вакцинация — это вопрос солидарности, преданности и единства. Каждый, кто работает на базе, получил минимум два укола вакцины и как можно скорее получит бустерную дозу", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 648

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 16.12.2021 12:32 # largo-winch
    топарики жуткие

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  2. shimane 16.12.2021 12:26 # shimane
    здравомыслящие люди и профессиональный подход клуба

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  3. intellect 16.12.2021 12:21 # intellect
    Ну и дибилы, че тут скажешь

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  4. tursa 16.12.2021 12:16 # tursa
    Ну так нормальный клуб же, а не пригородные колхозники манчестера

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  5. oblomoff 16.12.2021 12:11 # oblomoff
    Здоровые, адекватные люди. В отличии от мончездерской помойки колхозников

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  6. ignatik 16.12.2021 12:10 # ignatik
    Он сказал иначе, что все кто могли, укололись, а кто по определённым причинам , не смог уколиться в ближайшее время

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  7. liverpool888 16.12.2021 12:07 # liverpool888
    Круто! Полезная информация для антиваксеров.
    Рад, что в клубе проделана такая работа.
    Будем надеяться, что вакцина реально и эффективна и заражемость короной в клубе будет близкой к нулю.

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  8. ilovemanutd 16.12.2021 12:01 # ilovemanutd
    Уколол лично каждого по два раза между булок (без негатива)

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