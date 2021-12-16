Клопп: "В "Ливерпуле" полностью вакцинирован каждый"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что каждый в его клубе, включая игроков, получил по два уколы вакцины от коронавируса.

За последние дни сразу несколько клубов Премьер-Лиги столкнулись со вспышками COVID-19, но "Ливерпуль" эта проблема пока обходит стороной.



Не в последнюю очередь это связано с тем, что мерсисайдскому клубу удалось донести до игроков и сотрудников важность вакцинации и ограничительных мер.



"Я поддерживаю ужесточение коронавирусных ограничений. Мы дважды в день проводим тестирование, а также перед матчами".



"Я приезжаю на базу раньше большинства игроков, мы дожидаемся результата экспресс-теста в машине, и только после этого нам разрешается зайти внутрь".



"Вчера все было нормально, и я надеюсь, что сегодня так же. Как и весь мир, мы встревожены. Мы делаем все, что в наших силах".



"Вакцинация — это вопрос солидарности, преданности и единства. Каждый, кто работает на базе, получил минимум два укола вакцины и как можно скорее получит бустерную дозу", — цитирует Клоппа Daily Mail.