Клопп: "В "Ливерпуле" полностью вакцинирован каждый"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что каждый в его клубе, включая игроков, получил по два уколы вакцины от коронавируса.
За последние дни сразу несколько клубов Премьер-Лиги столкнулись со вспышками COVID-19, но "Ливерпуль" эта проблема пока обходит стороной.
Не в последнюю очередь это связано с тем, что мерсисайдскому клубу удалось донести до игроков и сотрудников важность вакцинации и ограничительных мер.
"Я поддерживаю ужесточение коронавирусных ограничений. Мы дважды в день проводим тестирование, а также перед матчами".
"Я приезжаю на базу раньше большинства игроков, мы дожидаемся результата экспресс-теста в машине, и только после этого нам разрешается зайти внутрь".
"Вчера все было нормально, и я надеюсь, что сегодня так же. Как и весь мир, мы встревожены. Мы делаем все, что в наших силах".
"Вакцинация — это вопрос солидарности, преданности и единства. Каждый, кто работает на базе, получил минимум два укола вакцины и как можно скорее получит бустерную дозу", — цитирует Клоппа Daily Mail.
16.12.2021 12:00
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Последние комментарии:
топарики жуткие
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здравомыслящие люди и профессиональный подход клуба
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Ну и дибилы, че тут скажешь
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Ну так нормальный клуб же, а не пригородные колхозники манчестера
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Здоровые, адекватные люди. В отличии от мончездерской помойки колхозников
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Он сказал иначе, что все кто могли, укололись, а кто по определённым причинам , не смог уколиться в ближайшее время
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Круто! Полезная информация для антиваксеров.
Рад, что в клубе проделана такая работа.
Будем надеяться, что вакцина реально и эффективна и заражемость короной в клубе будет близкой к нулю.
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Уколол лично каждого по два раза между булок (без негатива)
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