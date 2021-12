Светская хроника за четверг

Харри Кейн был предложен "Реалу". Ральф Рангник собирается заманить Антонио Рюдигера в "Манчестер Юнайтед". Пьер-Эмерик Обамеянг хочет уйти из "Арсенала". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн был предложен "Реалу". (El Nacional)



"Манчестер Сити" заинтересован в нападающем дортмундской "Боруссии" Эрлинге Холанде, но не готов переплачивать за норвежца. (Manchester Evening News)



Предложение по Холанду готовит "Барселона". (Sport)



"Манчестер Юнайтед" — единственный серьезный претендент на Холанда в данный момент. (The Sun)



Запросы полузащитника "Юнайтед" Поля Погба по зарплате оказались чересчур для "Барселоны". (Sport)



ПСЖ надеется перехватить защитника "Челси" Антонио Рюдигера. (Daily Mail)



Тренер Ральф Рангник может стать ключом к переходу Рюдигера в "Юнайтед". (Daily Star)



Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг хочет уйти из "Арсенала". (Sport)



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета открыт к предложениям по Обамеянгу, но может отложить расставание с Пьер-Эмериком до лета, так как "канонирам" нужна замена габонцу. (Daily Mail)



"Арсенал", "Тоттенхэм" и "Юнайтед" готовы сойтись в битве за нападающего Душана Влаховича, который отказался от нового контракта с "Фиорентиной". (talkSPORT)



Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте пытается заманить в свой клуб нападающего "Наполи" Лоренцо Инсинье. (La Repubbica)



"Ливерпуль" не отпустит защитника Джо Гомеса в "Астон Виллу" в январе. (Daily Express)



"Вест Хэм" проявляет интерес к аргентинскому защитнику "Фейеноорда" Маркосу Сенеси. (90min)



"Интер" готовится расторгнуть контракт с бывшим полузащитником "Тоттенхэма" Кристианом Эриксеном. (BBC)



Другое



Премьер-Лига потребовала от клубов проводить экспресс-тесты на коронавирус для всех игроков и сотрудников ежедневно. Отрицательного результата необходимо дожидаться у себя в автомобиле. (The Times)



Премьер-Лига запретила телекомпаниям проводить съемки в раздевалках команд в дни матчей. (Daily Mail)



Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заподозрил Премьер-Лигу в предвзятости касательно отмены матчей из-за вспышек коронавируса в клубах. Прошение "лис" отложить назначенную на четверг игру против "Тоттенхэма" было отклонено. (The Telegraph)



"Юнайтед" оплатит 400,000 обедов для малоимущих семей. (Daily Mirror)