Тухель надеется, что Чилуэлл избежит операции

Главный тренер "Челси" Томас Тухель выразил надежду, что защитнику Бену Чилуэллу удастся избежать операции на крестообразных связках колена.

Чилуэлл неважно начал этот сезон, вчистую проигрывая конкуренцию Маркосу Алонсо, но стоило 24-летнему англичанину набрать свою лучшую форму, как с ним приключилась беда.



В победном для "синих" матче против "Ювентуса" 23 ноября (4:0) Чилуэлл получил тяжелую травму колена. Сейчас Бен уже приступил к легким тренировкам, но угроза хирургического вмешательства еще не миновала.



На "Стэмфорд Бридж" по-прежнему надеются, что консервативного лечения окажется достаточно, в противном случае сезон для Чилуэлла будет завершен, а Тухелю, вероятно, придется выйти на трансферный рынок в январе.



"Если говорить о возможных приобретениях зимой, то это сильно зависит от ситуации с Беном. Если положительна динамика в процессе его восстановления сохранится, это было бы лучшим вариантом. Он хорошо себя чувствует — душевно и физически. Он совершает пробежки. Все выглядит хорошо, поэтому мы все еще надеемся избежать операции. Но мы не можем гарантировать это", — цитирует Тухеля The Guardian.