Клопп не будет никого покупать на замену африканцам

Мохамед Салах и Садио Мане Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не будет никого покупать из-за уезжающих на Кубок Африки звезд.

Уже через пару недель египтянин Мохамед Салах, сенегалец Садио Мане и гвинеец Наби Кейта оставят "Ливерпуль" и отправятся выступать за свои сборные.

Однако Клопп совершенно не паникует из-за Кубка Африки и верит, что "красные" справятся своими силами, не обращаясь на трансферный рынок за усилением.

"Мы заранее знали, что все трое преодолеют отбор, как и знаем, что минимум двое из них зайдут довольно далеко на турнире".

"Можно ли к чему-то такому тщательно, идеально подготовиться? Можно ли найти равноценную замену Садио, замену Мо, замену Наби?"

"Это непросто по каждому из них, но я доволен своим подбором игроков, и у нас все равно есть различные варианты, чтобы играть в свою игру".

"Мы вполне уверены, что найдем решения", — цитирует Клоппа The Independent.


Метки Клопп, Кубок Африки, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 16.12.2021 09:31 # takernotagiver
    Странно. Тут всем очевидно, что без этих двоих атака Ливера сильно пострадает. Не понимаю такого оптимизма Клоппа.

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  2. liverpool888 16.12.2021 09:24 # liverpool888
    Новость печальная, остаётся только её принять и верить в магию Клоппа и силу имеющихся игроков. Глядишь, и Ориги начнёт забивать как не забивал никогда раньше. Ну или печать о том, что перенос кубка Африки всё же состоится.

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  3. vyrentz 16.12.2021 09:12 # vyrentz
    Иногда такое ощущение, будто ЛФК строит где-то, сука, целых два стадиона!

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  4. hunter022 16.12.2021 09:11 # hunter022
    Клоп с ассистентом подстрахуют

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  5. nazar07 16.12.2021 09:06 # nazar07
    Странно бы было найти равноценную замену Мане, а тем более Салаху, которая поиграет два месяца а потом будет сидеть на лавке. Равноценная замена одним из лучших футболистов мира готовая сидеть на лавке.

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