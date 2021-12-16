Клопп не будет никого покупать на замену африканцам
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не будет никого покупать из-за уезжающих на Кубок Африки звезд.
Уже через пару недель египтянин Мохамед Салах, сенегалец Садио Мане и гвинеец Наби Кейта оставят "Ливерпуль" и отправятся выступать за свои сборные.
Однако Клопп совершенно не паникует из-за Кубка Африки и верит, что "красные" справятся своими силами, не обращаясь на трансферный рынок за усилением.
"Мы заранее знали, что все трое преодолеют отбор, как и знаем, что минимум двое из них зайдут довольно далеко на турнире".
"Можно ли к чему-то такому тщательно, идеально подготовиться? Можно ли найти равноценную замену Садио, замену Мо, замену Наби?"
"Это непросто по каждому из них, но я доволен своим подбором игроков, и у нас все равно есть различные варианты, чтобы играть в свою игру".
"Мы вполне уверены, что найдем решения", — цитирует Клоппа The Independent.
16.12.2021 09:00
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Последние комментарии:
Странно. Тут всем очевидно, что без этих двоих атака Ливера сильно пострадает. Не понимаю такого оптимизма Клоппа.
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Новость печальная, остаётся только её принять и верить в магию Клоппа и силу имеющихся игроков. Глядишь, и Ориги начнёт забивать как не забивал никогда раньше. Ну или печать о том, что перенос кубка Африки всё же состоится.
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Иногда такое ощущение, будто ЛФК строит где-то, сука, целых два стадиона!
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Клоп с ассистентом подстрахуют
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Странно бы было найти равноценную замену Мане, а тем более Салаху, которая поиграет два месяца а потом будет сидеть на лавке. Равноценная замена одним из лучших футболистов мира готовая сидеть на лавке.
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