Клопп не будет никого покупать на замену африканцам

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не будет никого покупать из-за уезжающих на Кубок Африки звезд.

Уже через пару недель египтянин Мохамед Салах, сенегалец Садио Мане и гвинеец Наби Кейта оставят "Ливерпуль" и отправятся выступать за свои сборные.



Однако Клопп совершенно не паникует из-за Кубка Африки и верит, что "красные" справятся своими силами, не обращаясь на трансферный рынок за усилением.



"Мы заранее знали, что все трое преодолеют отбор, как и знаем, что минимум двое из них зайдут довольно далеко на турнире".



"Можно ли к чему-то такому тщательно, идеально подготовиться? Можно ли найти равноценную замену Садио, замену Мо, замену Наби?"



"Это непросто по каждому из них, но я доволен своим подбором игроков, и у нас все равно есть различные варианты, чтобы играть в свою игру".



"Мы вполне уверены, что найдем решения", — цитирует Клоппа The Independent.

