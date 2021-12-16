Филлипс подтвердил, что готов уйти из "Ливерпуля" в январе

Защитник Натаниэль Филлипс подтвердил свою готовность покинуть "Ливерпуль" в зимнее трансферное окно.

Попробовав на вкус регулярную игру в прошлом сезоне, 24-летнему Филлипсу оказалось сложно мириться с роль глубокого резервиста в этой кампании.



В этом сезоне Натаниэль отметился только одним появлением в стартовом составе "красных", и это подталкивает его к смене клуба в следующем месяце.



"Я хочу играть матчи. Здесь это делать тяжело, потому что у нас жесточайшая конкуренция".



"Тренер и я сходимся в том, что лучше всего для меня будет играть как можно больше матчей. Думаю, вы видели, что я прибавил в прошлом году".



"Посмотрим, какие варианты у меня будут в январе. Думаю, в данный момент маловероятно, что я буду много играть за "Ливерпуль", и если мне предоставится подходящая возможность делать это где-нибудь еще, я буду заинтересован".



"Я обладаю опытом выступлений в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Я уже прошел эту фазу, когда ты чувствуешь себя новичком и нервничаешь".



"Если я отправлюсь куда-нибудь, я не буду проходить это заново. Я буду готов играть сразу", — сообщил Филлипс Sky Sports.



Добавим, прямо сейчас Натаниэль находится вне игры с переломом скулы. К счастью, эта травма, полученная англичанином в матче Лиги Чемпионов против "Милана", не потребовала операции.