Триппьер согласился на переход в "Ньюкасл"

Крайний защитник "Атлетико" и сборной Англии Киран Триппьер дал свое согласие на переход в "Ньюкасл" в январе.

31-летний Триппьер является одной из приоритетных целей "Ньюкасла" на зимнее трансферное окно. По информации Daily Mail, "сороки" ведут переговоры с лагерем Кирана с прошлого месяца.



Сейчас эти переговоры достигли той стадии, когда Триппьер дал согласие перебраться на "Сент-Джеймс Парк", где ему готовы платить рекордные для команды Эдди Хау 150 тысяч фунтов в неделю.



Теперь "Ньюкаслу" лишь нужно договориться с "Атлетико", но с этим не должно возникнуть проблем, поскольку от контракта Кирана в Мадриде остается только полгода.



Если прошлым летом "Атлетико" просил у "Манчестер Юнайтед" 25 млн. фунтов, то на сей раз чемпионы Ла Лиги могут рассчитывать только на половину этой суммы.