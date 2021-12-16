Артета: "Этой победой мы сделали заявление"

Рулевой "Арсенала" Микель Артета считает, что своей победой 2:0 против "Вест Хэма" его команда "сделала заявление".

В среду вечером "Арсенал" достаточно уверенно выиграл лондонское дерби благодаря голам Габриэля Мартинелли и Эмиля Смит-Роу. Эта победа позволила "канонирам" подняться в топ-4 Премьер-Лиги.



Артета рад, что "Арсенал" использовал эту возможность, обозначив свои амбиции на остаток сезона.



"Это был большой матч для нас, учитывая возможность обойти нашего соперника и подняться на четвертое место".



"Этой победой мы сделали заявление. Мы довольно сильно выступаем дома, и нам требовалось показать хорошую игру против хорошей команды. Думаю, у нас получилось".



"Я доволен игрой, ее качеством, энергией, страстью и поддержкой трибун. У нас были действительно хорошие моменты. Против "Вест Хэма" по-настоящему сложно играть".



"Вест Хэм" обладает множеством решений и таит в себе большую угрозу. Думаю, мы довольно неплохо контролировали игру, поэтому нужно отдать должно парням", — цитирует Артету Evening Standard.