Артета: "Этой победой мы сделали заявление"
Рулевой "Арсенала" Микель Артета считает, что своей победой 2:0 против "Вест Хэма" его команда "сделала заявление".
В среду вечером "Арсенал" достаточно уверенно выиграл лондонское дерби благодаря голам Габриэля Мартинелли и Эмиля Смит-Роу. Эта победа позволила "канонирам" подняться в топ-4 Премьер-Лиги.
Артета рад, что "Арсенал" использовал эту возможность, обозначив свои амбиции на остаток сезона.
"Это был большой матч для нас, учитывая возможность обойти нашего соперника и подняться на четвертое место".
"Этой победой мы сделали заявление. Мы довольно сильно выступаем дома, и нам требовалось показать хорошую игру против хорошей команды. Думаю, у нас получилось".
"Я доволен игрой, ее качеством, энергией, страстью и поддержкой трибун. У нас были действительно хорошие моменты. Против "Вест Хэма" по-настоящему сложно играть".
"Вест Хэм" обладает множеством решений и таит в себе большую угрозу. Думаю, мы довольно неплохо контролировали игру, поэтому нужно отдать должно парням", — цитирует Артету Evening Standard.
16.12.2021 06:00
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