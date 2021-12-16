"Арсенал" победил Вест Хэм" и поднялся в топ-4

"Арсенал" победил Вест Хэм" со счетом 2:0 и поднялся на четвертое место в Премьер-Лиге.

Стартовый состав "канониров" не изменился относительно победы 3:0 над "Саутгемптоном". Александр Лакасетт примерил капитанскую повязку.



По сравнению с безголевым матчем против "Бернли" в старт "молотобойцев" вернулся Пабло Форнальс, заменив Саида Бенрахму.



В первом тайме "Арсенал" владел осязаемым, но не тотальным преимуществом. "Вест Хэм" ни разу не побеспокоил Аарона Рамсдейла, но неточный крученый удар Пабло Форнальса был весьма опасным.



От хозяев угрозы исходило поболе. Например, Киран Тирни нанес удар в перекладину. А Габриэль Мартинелли слегка не успел на добивание после отраженного голкипером гостей Лукашем Фабиански дальнего выстрела Лакасетта.



Второй тайм начался с того, что Лакасетт сделал передачу меж двух защитников на рывок Мартинелли, который вошел в штрафную по левому краю и направил мяч в дальний угол — 1:0.



Вскоре "молотобойцы" огрызнулись крученым ударом Джаррода Боуэна с рикошетом, однако Рамсдейл в прыжке отвел угрозу от своих ворот.



После пропущенного гола "Вест Хэм" стал раскрываться и рисковать, а у "Арсенала" появилось свободное пространство для атак на скорости.



Как раз один из таких выпадов "канониров" на 66-й минуте увенчался назначением пенальти. Владимир Цоуфал вдобавок получил вторую желтую карточку, однако заработавший 11-метровый Лакасетт не смог его реализовать — Фабиански выручил свою команду.



С одним лишним игроком хозяева просто доминировали над соперником. "Вест Хэм" кое-как держался, но на 87-й минуте все-таки пропустил второй гол. Появившийся на замену Эмиль Смит-Роу завершил контратаку своей команды ударом с линии штрафной в нижний угол ворот — 2:0.



"Арсенал" продолжает не замечать отсутствие Пьер-Эмерика Обамеянга. "Канониры" победили достаточно уверенно и благодаря этим трем очкам обошли "Вест Хэм" в таблице.



"Арсенал" — "Вест Хэм". Отчет о матче