В МЮ уже 19 случаев заражения коронавирусом

Количество заражений коронавирусом среди игроков и сотрудников "Манчестер Юнайтед" возросло до 19.

Напомним, из-за вспышки коронавируса "Юнайтед" был вынужден закрыть свою базу в Каррингтоне и попросить Премьер-Лигу отложить назначенный на вторник матч против "Брентфорда".



В среду база "красных дьяволов" вновь распахнула свои двери, однако экспресс-тестирование на пороге выявило еще несколько заражений, сообщает The Telegraph.



Прямо сейчас на самоизоляции находятся 19 игроков и сотрудников "Юнайтед", но не все они имеют отношение к первой команде.



Достоверно неизвестно, сколько игроков осталось в распоряжении наставника "Юнайтед" Ральфа Рангника, однако можно сказать, что проведение субботнего матча Премьер-Лиги против "Брайтона" теперь находится под вопросом.