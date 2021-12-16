В МЮ уже 19 случаев заражения коронавирусом

Манчестер Юнайтед Количество заражений коронавирусом среди игроков и сотрудников "Манчестер Юнайтед" возросло до 19.

Напомним, из-за вспышки коронавируса "Юнайтед" был вынужден закрыть свою базу в Каррингтоне и попросить Премьер-Лигу отложить назначенный на вторник матч против "Брентфорда".

В среду база "красных дьяволов" вновь распахнула свои двери, однако экспресс-тестирование на пороге выявило еще несколько заражений, сообщает The Telegraph.

Прямо сейчас на самоизоляции находятся 19 игроков и сотрудников "Юнайтед", но не все они имеют отношение к первой команде.

Достоверно неизвестно, сколько игроков осталось в распоряжении наставника "Юнайтед" Ральфа Рангника, однако можно сказать, что проведение субботнего матча Премьер-Лиги против "Брайтона" теперь находится под вопросом.


Метки Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2021 00:05

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Последние комментарии:




  1. mugabe 16.12.2021 00:21 # mugabe
    Погба уже на ИВЛ?

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  2. gerrard08 16.12.2021 00:17 # gerrard08
    Мудачье специально шпилят друг друга, чтоб потом было основание, чтоб умолять лигу аннулировать результаты этого сезона.

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  3. sayanara 16.12.2021 00:14 # sayanara
    Долбаебы опять будут просить перенести матч

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