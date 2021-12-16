В МЮ уже 19 случаев заражения коронавирусом
Количество заражений коронавирусом среди игроков и сотрудников "Манчестер Юнайтед" возросло до 19.
Напомним, из-за вспышки коронавируса "Юнайтед" был вынужден закрыть свою базу в Каррингтоне и попросить Премьер-Лигу отложить назначенный на вторник матч против "Брентфорда".
В среду база "красных дьяволов" вновь распахнула свои двери, однако экспресс-тестирование на пороге выявило еще несколько заражений, сообщает The Telegraph.
Прямо сейчас на самоизоляции находятся 19 игроков и сотрудников "Юнайтед", но не все они имеют отношение к первой команде.
Достоверно неизвестно, сколько игроков осталось в распоряжении наставника "Юнайтед" Ральфа Рангника, однако можно сказать, что проведение субботнего матча Премьер-Лиги против "Брайтона" теперь находится под вопросом.
16.12.2021 00:05
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Погба уже на ИВЛ?
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Мудачье специально шпилят друг друга, чтоб потом было основание, чтоб умолять лигу аннулировать результаты этого сезона.
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Долбаебы опять будут просить перенести матч
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