Конте: "Несправедливо, что мы не можем сыграть с "Ренном"
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте назвал "несправедливым" решение отменить матч Лиги Конференций против "Ренна".
Чтобы выйти в плей-офф Лиги Конференций, "Тоттенхэм" должен был побеждать "Ренн" в прошлый четверг, однако этот матч был отложен, а затем отменен вовсе.
"Шпоры" хотели сыграть с "Ренном" вместо матча Премьер-Лиги против "Лестера" в четверг, однако Премьер-Лига не пошла на уступки, и это огорчает Конте.
"Это очень странная ситуация, потому что нашей вины в том, что матч (с "Ренном") был отложен, нет. Он был отложен из-за глобальной проблемы и из-за решения властей закрыть нашу базу, остановив тренировочный процесс на три дня".
"По этой причине мы не сыграли. Не по какой-либо другой. Я не думаю, что мы виноваты в этом".
"Мы заслуживали сыграть этот матч, мы заслуживали шанс выйти в следующий раунд".
"УЕФА и Премьер-Лиге не удалось договориться, но почему "Тоттенхэм" вынужден за это расплачиваться?"
"Это несправедливо, и мы не виноваты в этим. Я бы понял, сделай мы что-нибудь неправильное, но в данном случае это очень сложно понять", — цитирует Конте Daily Mail.
15.12.2021 23:00
Просмотров: 657
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Это очень странная ситуация, потому что нашей вины в том, что матч (с "Ренном") был отложен, нет
ТАК А ЧЬЯ ВИНА ШАРАЁБИТСЯ БЕЗ МАСОК ПО ТУСОВКАМ тем самым подхвативая ковид и принеся в клуб одноклубникам и персоналу! Не навижу тех кто не предохраняется и не соблюдает прааила (маски, растояние и дезинфекция)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий