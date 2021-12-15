Конте: "Несправедливо, что мы не можем сыграть с "Ренном"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте назвал "несправедливым" решение отменить матч Лиги Конференций против "Ренна".

Чтобы выйти в плей-офф Лиги Конференций, "Тоттенхэм" должен был побеждать "Ренн" в прошлый четверг, однако этот матч был отложен, а затем отменен вовсе.



"Шпоры" хотели сыграть с "Ренном" вместо матча Премьер-Лиги против "Лестера" в четверг, однако Премьер-Лига не пошла на уступки, и это огорчает Конте.



"Это очень странная ситуация, потому что нашей вины в том, что матч (с "Ренном") был отложен, нет. Он был отложен из-за глобальной проблемы и из-за решения властей закрыть нашу базу, остановив тренировочный процесс на три дня".



"По этой причине мы не сыграли. Не по какой-либо другой. Я не думаю, что мы виноваты в этом".



"Мы заслуживали сыграть этот матч, мы заслуживали шанс выйти в следующий раунд".



"УЕФА и Премьер-Лиге не удалось договориться, но почему "Тоттенхэм" вынужден за это расплачиваться?"



"Это несправедливо, и мы не виноваты в этим. Я бы понял, сделай мы что-нибудь неправильное, но в данном случае это очень сложно понять", — цитирует Конте Daily Mail.