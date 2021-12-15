Тухель сочувствует Обамеянгу
Наставник "Челси" Томас Тухель пообещал поговорить с опальным нападающим "Арсенала" Пьер-Эмериком Обамеянгом.
На текущей неделе Обамеянг был лишен капитанской повязки в "Арсенале", а дерби с "Вест Хэмом" становится вторым подряд матчем, который Пьер-Эмерик пропускает из-за нарушения дисциплины.
Тухель не собирается давать оценку действиям 32-летнего габонца, но выражает сочувствие своему бывшему подопечному по дортмундской "Боруссии".
"Я поговорю с ним в некоторый момент времени".
"Он был важным игроком для меня, и у нас хорошие отношения. Мне жаль, что он оказался в беде. Так не должно быть, учитывая его мастерство и позитивный характер. Я убежден, что он не утратил это".
"Однако я не имею отношения к тому, что произошло и происходит. Поэтому я хочу выразить свое почтение, не делая суждений. Мои отношения с Аубой не пострадают от этого", — цитирует Тухеля Daily Star.
15.12.2021 22:00
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Даже тут на Фапле обсуждали и предрекали такое поведение, его последний год в Боррусии не даст соврать
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Пусть забирает себе получше макаки всё-таки.
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