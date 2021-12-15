Тухель сочувствует Обамеянгу

Наставник "Челси" Томас Тухель пообещал поговорить с опальным нападающим "Арсенала" Пьер-Эмериком Обамеянгом.

На текущей неделе Обамеянг был лишен капитанской повязки в "Арсенале", а дерби с "Вест Хэмом" становится вторым подряд матчем, который Пьер-Эмерик пропускает из-за нарушения дисциплины.



Тухель не собирается давать оценку действиям 32-летнего габонца, но выражает сочувствие своему бывшему подопечному по дортмундской "Боруссии".



"Я поговорю с ним в некоторый момент времени".



"Он был важным игроком для меня, и у нас хорошие отношения. Мне жаль, что он оказался в беде. Так не должно быть, учитывая его мастерство и позитивный характер. Я убежден, что он не утратил это".



"Однако я не имею отношения к тому, что произошло и происходит. Поэтому я хочу выразить свое почтение, не делая суждений. Мои отношения с Аубой не пострадают от этого", — цитирует Тухеля Daily Star.