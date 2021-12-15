Матч "Бернли" — "Уотфорд" отложен

Назначенный на вечер среды матч между "Бернли" и "Уотфордом" был отложен из-за вспышки коронавируса в стане "шершней".

Как говорится в официальном заявлении, сделанном Премьер-Лигой за два с половиной часа до стартового свистка, "Уотфорд" не смог набрать достаточного количества игроков для проведения матча на "Терф Мур".



Таким образом, этот матч становится уже третьим отложенным в этом сезоне Премьер-Лиги из-за COVID-19.



Добавим, что "Бернли" и Уотфорд" занимают 17-е и 18-е места, соответственно, в Премьер-Лиге, так что очная встреча имеет колоссальное значение для обеих команд.