Фирмино снова готов играть за "Ливерпуль"

Роберто Фирмино Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино готов принять участие в матче против "Ньюкасла" в четверг вечером.

Фирмино пропустил восемь последних матчей "Ливерпуля" из-за травмы задней поверхности бедра, полученной против "Атлетико" в начале прошлого месяца.

Однако сейчас 30-летний бразилец уже полностью поправился. На пороге возвращения в строй находится и полузащитник Кертис Джонс, перенесший травму глаза.

"Вчера Бобби тренировался совершенно нормально, поэтому я бы сказал, что он доступен для участия в матче".

"Кертис провел свою первую тренировку, частично занимаясь с командой, поэтому его возвращение не за горами".

"Если честно, они возвращаются в самое подходящее время. Это насыщенный период, и нам нужна вся глубина состава. Возвращение двух игроков такого калибра — хорошая новость для нас", — цитирует Клопп Sky Sports.


Метки Джонс, Ливерпуль, травмы, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2021 20:00

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  1. hunter022 15.12.2021 20:31 # hunter022
    Скоро за двоих в нападении будет моменты пороть

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  2. naby-keita 15.12.2021 20:15 # naby-keita
    Ооо вот и топарь вернулся! Только сегодня вспоминал его

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  3. superperez101 15.12.2021 20:13 # superperez101
    будет карать шейховские мешки как и прежде но с удвоенной силой

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  4. true-manc 15.12.2021 20:06 # true-manc
    этот уродец готов к страпону, м?
    хехехехехехехеПользователь получил предупреждение

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