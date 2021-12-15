Фирмино снова готов играть за "Ливерпуль"
Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино готов принять участие в матче против "Ньюкасла" в четверг вечером.
Фирмино пропустил восемь последних матчей "Ливерпуля" из-за травмы задней поверхности бедра, полученной против "Атлетико" в начале прошлого месяца.
Однако сейчас 30-летний бразилец уже полностью поправился. На пороге возвращения в строй находится и полузащитник Кертис Джонс, перенесший травму глаза.
"Вчера Бобби тренировался совершенно нормально, поэтому я бы сказал, что он доступен для участия в матче".
"Кертис провел свою первую тренировку, частично занимаясь с командой, поэтому его возвращение не за горами".
"Если честно, они возвращаются в самое подходящее время. Это насыщенный период, и нам нужна вся глубина состава. Возвращение двух игроков такого калибра — хорошая новость для нас", — цитирует Клопп Sky Sports.
15.12.2021 20:00
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Скоро за двоих в нападении будет моменты пороть
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Ооо вот и топарь вернулся! Только сегодня вспоминал его
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будет карать шейховские мешки как и прежде но с удвоенной силой
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этот уродец готов к страпону, м?
хехехехехехехе
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