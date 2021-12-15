Фирмино снова готов играть за "Ливерпуль"

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино готов принять участие в матче против "Ньюкасла" в четверг вечером.

Фирмино пропустил восемь последних матчей "Ливерпуля" из-за травмы задней поверхности бедра, полученной против "Атлетико" в начале прошлого месяца.



Однако сейчас 30-летний бразилец уже полностью поправился. На пороге возвращения в строй находится и полузащитник Кертис Джонс, перенесший травму глаза.



"Вчера Бобби тренировался совершенно нормально, поэтому я бы сказал, что он доступен для участия в матче".



"Кертис провел свою первую тренировку, частично занимаясь с командой, поэтому его возвращение не за горами".



"Если честно, они возвращаются в самое подходящее время. Это насыщенный период, и нам нужна вся глубина состава. Возвращение двух игроков такого калибра — хорошая новость для нас", — цитирует Клопп Sky Sports.