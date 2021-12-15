Киоун видит в Тирни нового капитана "Арсенала"

Бывший игрок "Арсенала" Мартин Киоун считает, что защитник Киран Тирни мог бы стать новым капитаном "канониров".

Накануне главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг был лишен капитанской повязки за нарушение дисциплины.



Артета пообещал, что не будет спешить с выбором нового капитана и пока устроит ротацию повязки между лидерами раздевалки, однако Киоун видит явного фаворита на вакантную роль.



"Вмешавшись, теперь Артета имеет возможность выбрать своего капитана. Убежден, Киран Тирни выделяется на фоне всех остальных для этой роли".



"Однако есть ощущение, что в последнее время в отношениях Тирни со своим тренером появилось некоторое напряжение, потому что Артета не вернул его в стартовый состав сразу, как он восстановился после травмы".



"Есть и другие кандидаты, но кажется, что Аарон Рамсдейл, Бен Уайт и Габриэль не так долго находятся в клубе".



"Все они молоды, никто из них не старше 24 лет, но Тони Адамс стал капитаном в 21, так что возраст не должен быть проблемой ни для кого из них", — сообщил Киоун Daily Mail.