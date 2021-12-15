Клопп исключил возвращение Матипа в сборную Камеруна

Жоэль Матип Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп исключил возвращение защитника Жоэля Матипа в сборную Камеруна.

Согласно слухам, избранный президентом Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О уговаривает Матипа вернуться в национальную команду, за которую Жоэль последний раз сыграл еще в 2015 году.

Это было бы чревато для "Ливерпуля" потерей уже четвертого игрока на время Кубка Африки этой зимой, после Мохамеда Салаха, Садио Мане и Наби Кейта.

Реакция Клоппа не заставила себя ждать. Юрген уже поговорил со своим подопечным и все выяснил.

"Жоэль не размышляет над возвращением в сборную. Я поговорил с ним, и он сказал "нет". Это просто новость, которая не имеет под собой основания", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Добавим, в последние дни также ходят слухи, что Кубок Африки может быть отменен вовсе из-за ситуации с коронавирусом, однако сегодня Африканская конфедерация футбола назвала эти истории "фейком".


Метки Клопп, Кубок Африки, Ливерпуль, Матип, сборная Камеруна

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 15.12.2021 18:36 # true-manc
    зассала дырявая лгбт-активистка

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  2. superperez101 15.12.2021 18:03 # superperez101
    трясите горбом, а не Матипа вам сказал Клопп и улыбнулся

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