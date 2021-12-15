Премьер-Лига отказалась отложить ряд матчей
Премьер-Лига отклонила несколько запросов клубов о переносе своих матчей из-за ситуации с коронавирусом.
В данный момент сразу несколько клубов Премьер-Лиги пытаются укротить вспышки COVID-19 среди своих игроков и сотрудников.
По этой причине Премьер-Лига уже отложила два матча: "Брайтон" против "Тоттенхэма" и "Брентфорд" против "Манчестер Юнайтед".
У клубов даже появились опасения, что лавинообразная отмена матчей приведет к остановке сезона, однако Премьер-Лига делает все возможное, чтобы предотвратить худший сценарий.
По информации Sky Sports, Премьер-Лига отказалась отложить ряд других матчей, причем каждый случай рассматривался индивидуально.
Добавим, ранее также был отложен матч между "Бернли" и "Тоттенхэм" из-за сильного снегопада.
15.12.2021 17:00
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Леви им там красиво задвинул, что хуй откажут нам, ЛЕВИ КОРОЛЬ!
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