Премьер-Лига отказалась отложить ряд матчей

Мяч Премьер-Лиги Премьер-Лига отклонила несколько запросов клубов о переносе своих матчей из-за ситуации с коронавирусом.

В данный момент сразу несколько клубов Премьер-Лиги пытаются укротить вспышки COVID-19 среди своих игроков и сотрудников.

По этой причине Премьер-Лига уже отложила два матча: "Брайтон" против "Тоттенхэма" и "Брентфорд" против "Манчестер Юнайтед".

У клубов даже появились опасения, что лавинообразная отмена матчей приведет к остановке сезона, однако Премьер-Лига делает все возможное, чтобы предотвратить худший сценарий.

По информации Sky Sports, Премьер-Лига отказалась отложить ряд других матчей, причем каждый случай рассматривался индивидуально.

Добавим, ранее также был отложен матч между "Бернли" и "Тоттенхэм" из-за сильного снегопада.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2021 17:00

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  1. vagifspurs 15.12.2021 17:03 # vagifspurs
    Леви им там красиво задвинул, что хуй откажут нам, ЛЕВИ КОРОЛЬ!

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