Премьер-Лига отказалась отложить ряд матчей

Премьер-Лига отклонила несколько запросов клубов о переносе своих матчей из-за ситуации с коронавирусом.

В данный момент сразу несколько клубов Премьер-Лиги пытаются укротить вспышки COVID-19 среди своих игроков и сотрудников.



По этой причине Премьер-Лига уже отложила два матча: "Брайтон" против "Тоттенхэма" и "Брентфорд" против "Манчестер Юнайтед".



У клубов даже появились опасения, что лавинообразная отмена матчей приведет к остановке сезона, однако Премьер-Лига делает все возможное, чтобы предотвратить худший сценарий.



По информации Sky Sports, Премьер-Лига отказалась отложить ряд других матчей, причем каждый случай рассматривался индивидуально.



Добавим, ранее также был отложен матч между "Бернли" и "Тоттенхэм" из-за сильного снегопада.