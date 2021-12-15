"Ньюкасл" надеется сделать Триппьера своим первым новичком в январе

"Ньюкасл" надеется сделать правого защитника "Атлетико" Кирана Триппьера своим первым приобретением в январе.

В 2019 году Триппьер уехал в Мадрид из "Тоттенхэма" по сделке стоимостью 20 миллионов фунтов, в прошлом сезоне выиграв с командой Диего Симеоне титул Ла Лиги.



Киран порывался покинуть "Атлетико" и вернуться на родину еще минувшим летом, однако "Манчестер Юнайтед" не устроила установленная за игрока сборной Англии цена.



"Ньюкасл" не испытывает проблем с деньгами, вдобавок сейчас от контракта Триппьера остается только полгода. Как сообщает talkSPORT в эксклюзивном материале, "сороки" готовы сделать 31-летнего защитника своим самым высокооплачиваемым игроком.