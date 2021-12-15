"Ньюкасл" надеется сделать Триппьера своим первым новичком в январе
"Ньюкасл" надеется сделать правого защитника "Атлетико" Кирана Триппьера своим первым приобретением в январе.
В 2019 году Триппьер уехал в Мадрид из "Тоттенхэма" по сделке стоимостью 20 миллионов фунтов, в прошлом сезоне выиграв с командой Диего Симеоне титул Ла Лиги.
Киран порывался покинуть "Атлетико" и вернуться на родину еще минувшим летом, однако "Манчестер Юнайтед" не устроила установленная за игрока сборной Англии цена.
"Ньюкасл" не испытывает проблем с деньгами, вдобавок сейчас от контракта Триппьера остается только полгода. Как сообщает talkSPORT в эксклюзивном материале, "сороки" готовы сделать 31-летнего защитника своим самым высокооплачиваемым игроком.
15.12.2021 16:00
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Хз кто сейчас в середине сезона пойдёт в Ньюкасл, который стоит на вылет в ЧШ. Понятно, что для некоторых деньги смогут сыграть решающую роль, но тут тоже вопрос, насколько владельцы готовы повышать зп новичкам. Там же будет реальный перекос по сравнению с тамошними старожилами. НГе думаю, что это будет способствовать нормальному климату в команде.
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