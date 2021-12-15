Агуэро завершил игровую карьеру
Легенда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро официально объявил о завершении игровой карьеры.
Агуэро покинул "Сити" только полгода назад, перебравшись свободным агентом в "Барселону", однако с самого начала у Серхио не заладилось на "Ноу Камп".
Во-первых, мечта Агуэро поиграть вместе с Лионелем Месси на клубном уровне разрушилась уходом второго из них в ПСЖ. Во-вторых, Серхио столкнулся с различными проблемами со здоровьем, проведя только пять матчей за "Барселону".
30 октября, после матча с "Алавесом" (1:1), Агуэро был госпитализирован с жалобой на "дискомфорт в груди". После множества обследований и консультаций Серхио решил последовать совету докторов.
Сегодня 33-летний аргентинец во время специально созванной пресс-конференции подтвердил, что вешает бутсы на гвоздь.
За свою карьеру Агуэро забил 427 голов в 786 матчах, включая 260 в 390 за "Сити". Серхио стал настоящей легендой клуба с "Этихад", где в течение 10 сезонов он выиграл пять титулов Премьер-Лиги, Кубок Англии и шесть Кубков Лиги.
15.12.2021 15:00
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Последние комментарии:
Пеп еблан, мог бы и оставить в команде
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Легенда !!!!
А вить еще в коцне прошлого сезона дубль положил в прощальном матче
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Если бы не травматичность, бил бы рекорды. Помню его тот Золотой гол на последней минуте!
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КОРОЛЬ!!! Очень жаль, что так все вышло
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КОРОЛЬ!!!
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так и не взяв ушастого,покидает футбол коротконоги Осёл с х.уём в рту.
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В очередной раз доказано, что Барса - проклятое место.
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Мдаа. Даже Барош брал лч, а этот псевда топ не смог.
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Aguero
Premier League (5):
> 2012, 2014, 2018, 2019, 2021
Football League/EFL Cup (6):
> 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021
FA Cup (1):
> 2019
FA Community Shield (3):
> 2012, 2018, 2019
КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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Остался бы в Сити, ушёл бы очень красиво, но все же.. один из лучших бомбардиров в истории АПЛ.
Вот и настоящая легенда Сити.
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КОРОЛЬ!!!(((
93:20!!!
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КОРОЛЬ!!!
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Печально, знал бы наверное в сити уже завершал по красоте, а так и с месси подстава, и со здоровьем не вовремя
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Агуша запомнился только хорошим. Здоровья и удачи
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