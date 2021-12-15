Агуэро завершил игровую карьеру

Легенда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро официально объявил о завершении игровой карьеры.

Агуэро покинул "Сити" только полгода назад, перебравшись свободным агентом в "Барселону", однако с самого начала у Серхио не заладилось на "Ноу Камп".



Во-первых, мечта Агуэро поиграть вместе с Лионелем Месси на клубном уровне разрушилась уходом второго из них в ПСЖ. Во-вторых, Серхио столкнулся с различными проблемами со здоровьем, проведя только пять матчей за "Барселону".



30 октября, после матча с "Алавесом" (1:1), Агуэро был госпитализирован с жалобой на "дискомфорт в груди". После множества обследований и консультаций Серхио решил последовать совету докторов.



Сегодня 33-летний аргентинец во время специально созванной пресс-конференции подтвердил, что вешает бутсы на гвоздь.



За свою карьеру Агуэро забил 427 голов в 786 матчах, включая 260 в 390 за "Сити". Серхио стал настоящей легендой клуба с "Этихад", где в течение 10 сезонов он выиграл пять титулов Премьер-Лиги, Кубок Англии и шесть Кубков Лиги.