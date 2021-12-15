Агуэро завершил игровую карьеру

Серхио Агуэро Легенда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро официально объявил о завершении игровой карьеры.

Агуэро покинул "Сити" только полгода назад, перебравшись свободным агентом в "Барселону", однако с самого начала у Серхио не заладилось на "Ноу Камп".

Во-первых, мечта Агуэро поиграть вместе с Лионелем Месси на клубном уровне разрушилась уходом второго из них в ПСЖ. Во-вторых, Серхио столкнулся с различными проблемами со здоровьем, проведя только пять матчей за "Барселону".

30 октября, после матча с "Алавесом" (1:1), Агуэро был госпитализирован с жалобой на "дискомфорт в груди". После множества обследований и консультаций Серхио решил последовать совету докторов.

Сегодня 33-летний аргентинец во время специально созванной пресс-конференции подтвердил, что вешает бутсы на гвоздь.

За свою карьеру Агуэро забил 427 голов в 786 матчах, включая 260 в 390 за "Сити". Серхио стал настоящей легендой клуба с "Этихад", где в течение 10 сезонов он выиграл пять титулов Премьер-Лиги, Кубок Англии и шесть Кубков Лиги.


Метки Агуэро, Барселона, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1356

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 15.12.2021 15:56 # meshuggah
    Пеп еблан, мог бы и оставить в команде

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  2. winslow 15.12.2021 15:40 # winslow
    Легенда !!!!

    А вить еще в коцне прошлого сезона дубль положил в прощальном матче

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  3. akadam 15.12.2021 15:38 # akadam
    Если бы не травматичность, бил бы рекорды. Помню его тот Золотой гол на последней минуте!

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  4. slash-lfc 15.12.2021 15:20 # slash-lfc
    КОРОЛЬ!!! Очень жаль, что так все вышло

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  5. englandonelove 15.12.2021 15:18 # englandonelove
    КОРОЛЬ!!!

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  6. putintime 15.12.2021 15:17 # putintime
    так и не взяв ушастого,покидает футбол коротконоги Осёл с х.уём в рту.

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  7. brown-ale 15.12.2021 15:17 # brown-ale
    В очередной раз доказано, что Барса - проклятое место.

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  8. gerrard08 15.12.2021 15:16 # gerrard08
    Мдаа. Даже Барош брал лч, а этот псевда топ не смог.

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  9. true-manc 15.12.2021 15:14 # true-manc
    Aguero

    Premier League (5):
    > 2012, 2014, 2018, 2019, 2021
    Football League/EFL Cup (6):
    > 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021
    FA Cup (1):
    > 2019
    FA Community Shield (3):
    > 2012, 2018, 2019

    КОРОЛЬ!!!

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  10. tailer 15.12.2021 15:08 # tailer
    КОРОЛЬ!!!

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  11. vagifspurs 15.12.2021 15:07 # vagifspurs
    Остался бы в Сити, ушёл бы очень красиво, но все же.. один из лучших бомбардиров в истории АПЛ.

    Вот и настоящая легенда Сити.

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  12. true-manc 15.12.2021 15:05 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!(((

    93:20!!!

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  13. mancityman 15.12.2021 15:04 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  14. tursa 15.12.2021 15:04 # tursa
    Печально, знал бы наверное в сити уже завершал по красоте, а так и с месси подстава, и со здоровьем не вовремя

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  15. oblomoff 15.12.2021 15:01 # oblomoff
    Агуша запомнился только хорошим. Здоровья и удачи

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