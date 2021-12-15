МЮ возвращается к тренировкам в Каррингтоне
Сегодня игроки "Манчестер Юнайтед" возвращаются к тренировкам на своей базе в Каррингтоне.
Напомним, в минувший понедельник база в Каррингтоне была закрыта на дезинфекцию после того, как тесты нескольких игроков и сотрудников клуба на коронавирус дали положительный результат.
Помимо закрытия своей базы, "Юнайтед" был вынужден просить Премьер-Лигу отложить запланированный на вчера матч против "Брентфорда".
Свой следующий матч "красные дьяволы" должны провести в воскресенье против "Брайтона", и сегодня команда Ральфа Рангика начинает к нему подготовку, сообщает BBC.
15.12.2021 14:00
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