МЮ возвращается к тренировкам в Каррингтоне

Сегодня игроки "Манчестер Юнайтед" возвращаются к тренировкам на своей базе в Каррингтоне.

Напомним, в минувший понедельник база в Каррингтоне была закрыта на дезинфекцию после того, как тесты нескольких игроков и сотрудников клуба на коронавирус дали положительный результат.



Помимо закрытия своей базы, "Юнайтед" был вынужден просить Премьер-Лигу отложить запланированный на вчера матч против "Брентфорда".



Свой следующий матч "красные дьяволы" должны провести в воскресенье против "Брайтона", и сегодня команда Ральфа Рангика начинает к нему подготовку, сообщает BBC.