Виейра сравнил Галлахера с Лэмпардом

Конор Галлахер Главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра сравнил своего полузащитника Конора Галлахера с легендой "Челси" Фрэнком Лэмпардом.

21-летний Галлахер, взятый в аренду у "Челси", является лучшим бомбардиром "орлов" в этом сезоне, забив шесть голов в Премьер-Лиге.

Своей игрой Конор напоминает Виейра некоторых легенд, с которыми и против которых играл сам Патрик.

"Обладать игроком вроде Конора — это мечта тренера. Когда он на поле, то выкладывается без остатка. Он сосредоточен и всегда старается изо всех сил. Это по-настоящему важно для меня".

"Когда Конор на поле, он демонстрирует страсть к игре, как Рэй Парлор, но я бы сказал, что мастерство завершающего удара у него на уровне Фрэнка Лэмпарда", — цитирует Виейра Daily Mirror.


Метки Виейра, Галлахер, Кристал Пэлас, Лэмпард

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 632

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 15.12.2021 13:42 # mixmaster
    надо этого топарика в Арсенал забрать. Сгниёт же на помойном бридже, бедняга

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  2. jirrort 15.12.2021 13:22 # jirrort
    ИМПЕРАТОР!!!

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  3. meshuggah 15.12.2021 13:12 # meshuggah
    Император

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  4. true-manc 15.12.2021 13:10 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  5. hunter022 15.12.2021 13:08 # hunter022
    Как ушёл из гавно клуба к нормальному тренеру сразу расцвёл

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