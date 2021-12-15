Виейра сравнил Галлахера с Лэмпардом

Главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра сравнил своего полузащитника Конора Галлахера с легендой "Челси" Фрэнком Лэмпардом.

21-летний Галлахер, взятый в аренду у "Челси", является лучшим бомбардиром "орлов" в этом сезоне, забив шесть голов в Премьер-Лиге.



Своей игрой Конор напоминает Виейра некоторых легенд, с которыми и против которых играл сам Патрик.



"Обладать игроком вроде Конора — это мечта тренера. Когда он на поле, то выкладывается без остатка. Он сосредоточен и всегда старается изо всех сил. Это по-настоящему важно для меня".



"Когда Конор на поле, он демонстрирует страсть к игре, как Рэй Парлор, но я бы сказал, что мастерство завершающего удара у него на уровне Фрэнка Лэмпарда", — цитирует Виейра Daily Mirror.