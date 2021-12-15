Виейра сравнил Галлахера с Лэмпардом
Главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра сравнил своего полузащитника Конора Галлахера с легендой "Челси" Фрэнком Лэмпардом.
21-летний Галлахер, взятый в аренду у "Челси", является лучшим бомбардиром "орлов" в этом сезоне, забив шесть голов в Премьер-Лиге.
Своей игрой Конор напоминает Виейра некоторых легенд, с которыми и против которых играл сам Патрик.
"Обладать игроком вроде Конора — это мечта тренера. Когда он на поле, то выкладывается без остатка. Он сосредоточен и всегда старается изо всех сил. Это по-настоящему важно для меня".
"Когда Конор на поле, он демонстрирует страсть к игре, как Рэй Парлор, но я бы сказал, что мастерство завершающего удара у него на уровне Фрэнка Лэмпарда", — цитирует Виейра Daily Mirror.
15.12.2021 13:00
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надо этого топарика в Арсенал забрать. Сгниёт же на помойном бридже, бедняга
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ИМПЕРАТОР!!!
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Император
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КОРОЛЬ!!!
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Как ушёл из гавно клуба к нормальному тренеру сразу расцвёл
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