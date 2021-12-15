Томиясу объяснил, почему Уайт на него не пасует
Правый защитник "Арсенала" Такехиро Томиясу объяснил, почему партнер по команде Бен Уайт не отдает на него передачи во время матчей.
Внимательные болельщики заметили, что в этом сезоне Уайт практически не делится мячом с Томиясу. Некоторые даже заподозрили, что дело может быть в личной неприязни англичанина к японцу.
В реальности все гораздо банальнее. Такехиро отлично понимает, что центральный защитник должен стремиться развивать игру иначе.
"Так происходит, потому что Бен Уайт — хороший игрок. Часто, когда центральный защитник пасует на крайних защитников, такие передачи считаются передачами, подвергающими давлению".
"Я и сам играю центрального защитника, и простые передачи на крайних защитников — это последний вариант, который придет мне в голову. Если крайний защитник не находится под прессингом, я сделаю передачу, но если сразу впереди есть вингер, ты отдашь мяч ему".
"Так что Бен Уайт — хороший защитник, который не делает передачи, которые подвергают тебя давлению", — цитирует Томиясу Daily Mirror.
15.12.2021 12:00
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