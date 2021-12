Светская хроника за среду

Эрлинг Холанд может сменить клуб уже в январе. Романа Абрамовича злит интерес "Реала" к Антонио Рюдигеру. "Эвертон" обсуждает возвращение Уэйна Руни. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Агент Мино Райола хочет перевезти нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в другой клуб уже в январе. (Le 10 Sport)



Плеймейкер "Реала" Эден Азар открыт к возвращению в "Челси". (El Nacional)



Владелец "Челси" Роман Абрамович в ярости от того, что "Реал" пытается соблазнить Антонио Рюдигера, и в ответ готов завершить интерес к Азару. (El Nacional)



"Атлетико" изучает возможность трансфера нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля. (Eurosport.co.uk)



"Юнайтед" начал искать замену полузащитнику Полю Погба. (The Telegraph)



"Гройтер Фюрт" готов забрать у "Ливерпуля" голкипера Лориса Кариуса. (Kicker)



"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за нападающего "Наполи" Лоренцо Инсинье. (Il Processo)



"Арсенал" хочет купить нападающего в январе, но переход Доминика Калверт-Левина из "Эвертона" маловероятен. (Football.London)



"Вест Хэм" надеется подписать защитника "Ливерпуля" Натаниэля Филлипса в январе. (Evening Standard)



Также "Вест Хэм" нацелен на сербского защитника "Фиорентины" Николу Миленковича. (TEAMtalk)



"Вест Хэм" претендует на нападающего "Нью-Йорк Сити" Валентина Кастельяноса. (Daily Mail)



Другое



"Арсенал" задумывается о приглашении главного тренера "Бенфики" Жорже Жезуша на место Микеля Артеты. (Torcedores)



Уэйн Руни может сменить Рафаэля Бенитеса на тренерском мостике "Эвертона". "Ириски" уже инициировали диалог со своим воспитанником. (The Sun)



Восстанавливающийся после травмы полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт приступил к тренировкам с мячом. (Daily Mail)



Клубы Премьер-Лиги массово отменяют рождественские вечеринки из-за угрозы коронавируса. (The Sun)



Клубы Премьер-Лиги изучают возможность снижать зарплату игрокам, которые, отказавшись от вакцинации, попали на самоизоляцию. (Daily Mail)



Клуб Лиги Два "Карлайл" ограничил вместимость своего стадиона до 9,999 зрителей, чтобы фанатам не пришлось использовать ковид-паспорта. (Daily Mail)



"Ньюкасл" и "Манчестер Сити" готовы судиться с Премьер-Лигой насчет ограничений по заключению спонсорских контрактов с компаниями, связанными с владельцами клубов. (Daily Mail)