Светская хроника за среду
Эрлинг Холанд может сменить клуб уже в январе. Романа Абрамовича злит интерес "Реала" к Антонио Рюдигеру. "Эвертон" обсуждает возвращение Уэйна Руни. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
Агент Мино Райола хочет перевезти нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в другой клуб уже в январе. (Le 10 Sport)
Плеймейкер "Реала" Эден Азар открыт к возвращению в "Челси". (El Nacional)
Владелец "Челси" Роман Абрамович в ярости от того, что "Реал" пытается соблазнить Антонио Рюдигера, и в ответ готов завершить интерес к Азару. (El Nacional)
"Атлетико" изучает возможность трансфера нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля. (Eurosport.co.uk)
"Юнайтед" начал искать замену полузащитнику Полю Погба. (The Telegraph)
"Гройтер Фюрт" готов забрать у "Ливерпуля" голкипера Лориса Кариуса. (Kicker)
"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за нападающего "Наполи" Лоренцо Инсинье. (Il Processo)
"Арсенал" хочет купить нападающего в январе, но переход Доминика Калверт-Левина из "Эвертона" маловероятен. (Football.London)
"Вест Хэм" надеется подписать защитника "Ливерпуля" Натаниэля Филлипса в январе. (Evening Standard)
Также "Вест Хэм" нацелен на сербского защитника "Фиорентины" Николу Миленковича. (TEAMtalk)
"Вест Хэм" претендует на нападающего "Нью-Йорк Сити" Валентина Кастельяноса. (Daily Mail)
Другое
"Арсенал" задумывается о приглашении главного тренера "Бенфики" Жорже Жезуша на место Микеля Артеты. (Torcedores)
Уэйн Руни может сменить Рафаэля Бенитеса на тренерском мостике "Эвертона". "Ириски" уже инициировали диалог со своим воспитанником. (The Sun)
Восстанавливающийся после травмы полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт приступил к тренировкам с мячом. (Daily Mail)
Клубы Премьер-Лиги массово отменяют рождественские вечеринки из-за угрозы коронавируса. (The Sun)
Клубы Премьер-Лиги изучают возможность снижать зарплату игрокам, которые, отказавшись от вакцинации, попали на самоизоляцию. (Daily Mail)
Клуб Лиги Два "Карлайл" ограничил вместимость своего стадиона до 9,999 зрителей, чтобы фанатам не пришлось использовать ковид-паспорта. (Daily Mail)
"Ньюкасл" и "Манчестер Сити" готовы судиться с Премьер-Лигой насчет ограничений по заключению спонсорских контрактов с компаниями, связанными с владельцами клубов. (Daily Mail)
15.12.2021 11:00
Просмотров: 2069
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
"Ньюкасл" и "Манчестер Сити" готовы судиться с Премьер-Лигой насчет ограничений по заключению спонсорских контрактов с компаниями, связанными с владельцами клубов. (Daily Mail)
Источник: http://fapl.ru/posts/90166/
Снять по 15 очков за серые движения и попытку наеба честных граждан.
(ответить)
в качестве соперников для королей может быть только ливерпуль и челси.
(ответить)
говорят там насильнику Мунди очко порвали на зоне. Гавнарь из Моньсити должен страдать
(ответить)
> Клубы Премьер-Лиги изучают возможность снижать зарплату игрокам, которые, отказавшись от вакцинации, попали на самоизоляцию. (Daily Mail)
Это правильно
(ответить)
"Арсенал" хочет купить нападающего в январе, но переход Доминика Калверт-Левина из "Эвертона" маловероятен. (Football.London)
Источник: http://fapl.ru/posts/90166/
Надел юбку -> добро пожаловать в гейсенал.
(ответить)
> "Ньюкасл" и "Манчестер Сити" готовы судиться с Премьер-Лигой насчет ограничений по заключению спонсорских контрактов с компаниями, связанными с владельцами клубов. (Daily Mail)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
В прошлом сезоне, после победы 7:0, у Ливерпуля начался спад. Посмотрим что ожидает бензоколонку.
(ответить)
Клубы Премьер-Лиги изучают возможность снижать зарплату игрокам, которые, отказавшись от вакцинации, попали на самоизоляцию. (Daily Mail)
Источник: http://fapl.ru/posts/90166/?c=1
Ништяк
(ответить)
Одно из странных дел, которое делают люди, это читать трансферные слухи и верить им, как например верить в дед мороза. Холланд каждое окно переходит, Азар уже давно в АПЛ, Рюдигер договорился с Реалом, Баварией и Челси. Но стоит только одной из ста новостей стать правдой, то все эти Саны и Альнасионали будут кричать мы первые об этом сказали, забыв об остальных 99 своих высерах. Но зная об этом я всё равно читаю.
(ответить)
Куни в Эвертон это лол. Вылетят в чемпионшип гавнари синие
(ответить)
Клубы Премьер-Лиги изучают возможность снижать зарплату игрокам, которые, отказавшись от вакцинации, попали на самоизоляцию. (Daily Mail)
справедливо
(ответить)
ИМПЕРАТОРЫ на троне!
лузеркуйцы на страпоне.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий