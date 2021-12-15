"Ньюкасл" наводит справки насчет Алли

"Ньюкасл" уже делает запросы насчет трансфера полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли в январе.

На днях стало известно, что Алли побеседовал с "Тоттенхэмом" и заручился согласием клуба опустить его в зимнее окно — насовсем или в аренду.



Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, доступность Деле для трансфера привлекла внимание "Ньюкасла", который находится в поисках усиления состава для сохранения прописки в Премьер-Лиге.



"Сороки" предпочитают взять 25-летнего игрока сборной Англии в аренду с последующим выкупом при условии, если смогут избежать вылета.



Главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау не смущает затяжной спад, в котором находится Алли. На "Сент-Джеймс Парк" уверены, что смогут реабилитировать карьеру игрока, некогда считавшегося одним из самых ярких талантов в стране.