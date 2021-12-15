"Юнайтед" не ожидает ухода Лингарда в январе

"Манчестер Юнайтед" не ожидает, что вингер Джесси Лингард покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Блестяще отыграв вторую половину прошлого сезона за "Вест Хэм" на правах аренды, летом Лингард вернулся на "Олд Траффорд" с надежной заиграть в родном клубе.



Однако Оле Гуннар Сульшер так и не дал полноценного шанса Джесси, который в этом сезоне отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе "красных дьяволов", включая одно уже при Ральфе Рангнике.



Дополнительно в прошлом месяце стало известно, что переговоры Лингарда с "Юнайтед" о продлении истекающего в конце сезона контракта завершились провалом.



Тем не мене, как утверждает Manchester Evening News, на "Олд Траффорд" не ожидают, что их воспитанник, которого сватают в "Вест Хэм" и "Ньюкасл", уйдет в январе.



Лингард, которому на этой неделе исполняется 29, и сам планирует провести остаток сезона в "Юнайтед". Джесси оптимистичен насчет того, что при Рангнике у него будет больше игрового времени.