"Юнайтед" не ожидает ухода Лингарда в январе
"Манчестер Юнайтед" не ожидает, что вингер Джесси Лингард покинет клуб в зимнее трансферное окно.
Блестяще отыграв вторую половину прошлого сезона за "Вест Хэм" на правах аренды, летом Лингард вернулся на "Олд Траффорд" с надежной заиграть в родном клубе.
Однако Оле Гуннар Сульшер так и не дал полноценного шанса Джесси, который в этом сезоне отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе "красных дьяволов", включая одно уже при Ральфе Рангнике.
Дополнительно в прошлом месяце стало известно, что переговоры Лингарда с "Юнайтед" о продлении истекающего в конце сезона контракта завершились провалом.
Тем не мене, как утверждает Manchester Evening News, на "Олд Траффорд" не ожидают, что их воспитанник, которого сватают в "Вест Хэм" и "Ньюкасл", уйдет в январе.
Лингард, которому на этой неделе исполняется 29, и сам планирует провести остаток сезона в "Юнайтед". Джесси оптимистичен насчет того, что при Рангнике у него будет больше игрового времени.
15.12.2021 09:00
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он еще не постиг философию Юнайтед, поэтому он остаётся
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