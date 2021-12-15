"Ливерпуль" может лишиться четвертого игрока из-за Кубка Африки

Защитник Жоэль Матип задумывается о возвращении в сборную Камеруна, из-за чего "Ливерпуль" может лишиться еще одного игрока на время Кубка Африки.

Болельщики "Ливерпуля" с тревогой ожидают наступления января, когда гвинеец Наби Кейта, сенегалец Садио Мане и египтянин Мохамед Салах должны будут отправиться в свои сборные для выступления на Кубке Африки.



Как сообщает Liverpool Echo, ссылаясь на ряд африканских источников, первенство Черного континента может временно оставить "красных" и без камерунца Матипа.



На днях экс-нападающий "Челси" Самюэль Это'О был избран президентом Федерации футболе Камеруна на следующие четыре года, одной из своих первоочередных задач сделав примирение с Матипом, который не играет за сборную с 2015 года.



Утверждается, что в данный момент 30-летний защитник, сыгравший 17 матчей за "Ливерпуль" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов в этом сезоне, обдумывает предложение вернуться в национальную команду.