"Реал" предложил работу Майклу Эдвардсу
"Реал" предложил работу спортивному директору "Ливерпуля" Майклу Эдвардсу.
Слухи о том, что этот сезон станет последним для Эдвардса в "Ливерпуле", ходили с августа. Поговаривали, что Майкл может покинуть "Энфилд" уже в январе.
Эти спекуляции достигли такого масштаба, что "красным" пришлось вмешаться. В прошлом месяце было официально объявлено, что Эдвардс действительно уйдет в конце сезона, уступив свою должность Джулиану Уорду, который сейчас является заместителем Майкла.
Эдвардс, сыгравший ключевую роль в приобретениях игроков вроде Мохамеда Салаха, Виргила Ван Дейка, Алиссона и в продаже Филиппе Коутиньо в "Барселону", пока не определился с новым вызовом, однако доступность трансферного гуру привлекла серьезное внимание "Реала".
По информации The Independent, Королевский клуб уже установил контакт с Эдвардсом и теперь прикладывает усилия, чтобы заманить 42-летнего англичанина в Мадрид.
Также сообщается, что Эдвардс исключает для себя переход в "Ньюкасл".
15.12.2021 07:00
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Очень жаль, что теряем такого крутого специалиста.
Надеюсь, что на прощание он организует в январе трансфер для поддержки Клоппа во время отсутствия Мо и Садио.
А будущему клубу Эдвардса однозначно повезёт. Только Реале давление за трансферы будет значительно выше, но провалов с крупными покупками у Майкла не было.
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