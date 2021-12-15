"Реал" предложил работу Майклу Эдвардсу

Майкл Эдвардс "Реал" предложил работу спортивному директору "Ливерпуля" Майклу Эдвардсу.

Слухи о том, что этот сезон станет последним для Эдвардса в "Ливерпуле", ходили с августа. Поговаривали, что Майкл может покинуть "Энфилд" уже в январе.

Эти спекуляции достигли такого масштаба, что "красным" пришлось вмешаться. В прошлом месяце было официально объявлено, что Эдвардс действительно уйдет в конце сезона, уступив свою должность Джулиану Уорду, который сейчас является заместителем Майкла.

Эдвардс, сыгравший ключевую роль в приобретениях игроков вроде Мохамеда Салаха, Виргила Ван Дейка, Алиссона и в продаже Филиппе Коутиньо в "Барселону", пока не определился с новым вызовом, однако доступность трансферного гуру привлекла серьезное внимание "Реала".

По информации The Independent, Королевский клуб уже установил контакт с Эдвардсом и теперь прикладывает усилия, чтобы заманить 42-летнего англичанина в Мадрид.

Также сообщается, что Эдвардс исключает для себя переход в "Ньюкасл".


Метки Ливерпуль, Эдвардс

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2021 07:00

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  1. shakur 15.12.2021 08:01 # shakur
    Чего только не сделаешь ради продажи Кейта и Чемберлена

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  2. liverpool888 15.12.2021 07:14 # liverpool888
    Очень жаль, что теряем такого крутого специалиста.
    Надеюсь, что на прощание он организует в январе трансфер для поддержки Клоппа во время отсутствия Мо и Садио.
    А будущему клубу Эдвардса однозначно повезёт. Только Реале давление за трансферы будет значительно выше, но провалов с крупными покупками у Майкла не было.

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