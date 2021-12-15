"Реал" предложил работу Майклу Эдвардсу

"Реал" предложил работу спортивному директору "Ливерпуля" Майклу Эдвардсу.

Слухи о том, что этот сезон станет последним для Эдвардса в "Ливерпуле", ходили с августа. Поговаривали, что Майкл может покинуть "Энфилд" уже в январе.



Эти спекуляции достигли такого масштаба, что "красным" пришлось вмешаться. В прошлом месяце было официально объявлено, что Эдвардс действительно уйдет в конце сезона, уступив свою должность Джулиану Уорду, который сейчас является заместителем Майкла.



Эдвардс, сыгравший ключевую роль в приобретениях игроков вроде Мохамеда Салаха, Виргила Ван Дейка, Алиссона и в продаже Филиппе Коутиньо в "Барселону", пока не определился с новым вызовом, однако доступность трансферного гуру привлекла серьезное внимание "Реала".



По информации The Independent, Королевский клуб уже установил контакт с Эдвардсом и теперь прикладывает усилия, чтобы заманить 42-летнего англичанина в Мадрид.



Также сообщается, что Эдвардс исключает для себя переход в "Ньюкасл".