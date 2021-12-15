Гвардиола чувствует, что Де Брюйне возвращается в лучшую форму

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что полузащитник Кевин Де Брюйне возвращается в свою лучшую форму.

Из-за проблем со здоровьем и отсутствия предсезонного периода старт новой кампании оказался смазан для Де Брюйне, а затем Кевин заболел коронавирусом.



Однако Гвардиола уверен, что это сложный период остался для Де Брюйне позади. Своим дублем в победном для "горожан" матче против "Лидса" (7:0) 30-летний бельгиец убедил Хосепа, что находится на правильном пути к своему лучшему состоянию.



"Кевин хорошо тренировался последние пару дней. Против "Вулверхэмптона" ему не хватало ритма, но восстановление после ковида дается непросто".



"В такого рода матчах, где идет более открытая игра и где соперник отправляет вперед больше игроков, Кевин лучше всего".



"Мы очень рады, что он возвращается в форму, потому что мы нуждаемся в нем. В начале сезона у него были кое-какие проблемы, но будем надеяться, что теперь он войдет в ритм", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.