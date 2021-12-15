"Барселона" готова приютить Обамеянга

"Барселона" готова приютить нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга в январе.

Во вторник "Арсенал" объявил, что Обамеянг был лишен капитанской повязки и отстранен от участия в матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма".



Выступая перед прессой позже днем, главный тренер "канониров" Микель Артета не смог сказать, когда Пьер-Эмерик вернется к выступлениям за клуб, как и не стал исключать расставание с 32-летним габонцем в январе.



По информации The Independent, протянуть руку помощи Обамеянгу в сложившейся ситуации готова "Барселона", которая как раз находится в поисках нападающего.



Помимо Обамеянга, "Барселона" также проявляет интерес к Эдинсону Кавани из "Манчестер Юнайтед". Каталонский клуб находится в сложном финансовом положении и хотел бы выменять новичка на своего вингера Усмана Дембеле.



Однако проблема в том, что Пьер-Эмерик не готов пойти на понижение своей зарплаты, которую издание оценивает в 230-250 тысяч фунтов в неделю, а это резко сужает круг клубов, которые могут позволить себе африканца.