Галлахер не вернется в "Челси" в январе

У "Челси" нет возможности вернуть полузащитника Конора Галлахера из аренды в "Кристал Пэлас" в январе.

21-летний Галлахер является одним из лучших игроков не только "Пэлас", но и всей Премьер-Лиги в этом сезоне, на который он был отправлен к "орлам" за практикой.



Конор забил шесть голов и отдал три результативные передачи за "Пэлас", а также заслужил вызов в сборную Англии.



В прессе даже поползли слухи, что "Челси" может досрочно отозвать Галлахера, особенно в свете проблем со здоровьем Жоржиньо, Нголо Канте и Матео Ковачича.



Однако Sky Sports стало известно, что "синие" смогли бы воспользоваться опцией досрочного прекращения аренды, только если бы Галлахер сыграл менее 50 процентов матчей "Пэлас".



В реальности Конор сыграл 16 из 17 матчей команды Патрика Виейра, а значит останется на "Селхерст Парк" до конца сезона.