Галлахер не вернется в "Челси" в январе

Конор Галлахер У "Челси" нет возможности вернуть полузащитника Конора Галлахера из аренды в "Кристал Пэлас" в январе.

21-летний Галлахер является одним из лучших игроков не только "Пэлас", но и всей Премьер-Лиги в этом сезоне, на который он был отправлен к "орлам" за практикой.

Конор забил шесть голов и отдал три результативные передачи за "Пэлас", а также заслужил вызов в сборную Англии.

В прессе даже поползли слухи, что "Челси" может досрочно отозвать Галлахера, особенно в свете проблем со здоровьем Жоржиньо, Нголо Канте и Матео Ковачича.

Однако Sky Sports стало известно, что "синие" смогли бы воспользоваться опцией досрочного прекращения аренды, только если бы Галлахер сыграл менее 50 процентов матчей "Пэлас".

В реальности Конор сыграл 16 из 17 матчей команды Патрика Виейра, а значит останется на "Селхерст Парк" до конца сезона.


Метки Галлахер, Кристал Пэлас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2021 23:00

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  1. hunter022 14.12.2021 23:34 # hunter022
    Он вообще не вернётся нашёл в Лондоне клуб получше чолси

    (ответить)

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