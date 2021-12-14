Галлахер не вернется в "Челси" в январе
У "Челси" нет возможности вернуть полузащитника Конора Галлахера из аренды в "Кристал Пэлас" в январе.
21-летний Галлахер является одним из лучших игроков не только "Пэлас", но и всей Премьер-Лиги в этом сезоне, на который он был отправлен к "орлам" за практикой.
Конор забил шесть голов и отдал три результативные передачи за "Пэлас", а также заслужил вызов в сборную Англии.
В прессе даже поползли слухи, что "Челси" может досрочно отозвать Галлахера, особенно в свете проблем со здоровьем Жоржиньо, Нголо Канте и Матео Ковачича.
Однако Sky Sports стало известно, что "синие" смогли бы воспользоваться опцией досрочного прекращения аренды, только если бы Галлахер сыграл менее 50 процентов матчей "Пэлас".
В реальности Конор сыграл 16 из 17 матчей команды Патрика Виейра, а значит останется на "Селхерст Парк" до конца сезона.
14.12.2021 23:00
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Он вообще не вернётся нашёл в Лондоне клуб получше чолси
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