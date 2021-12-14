"Ньюкаслу" разрешили подписывать контракты со спонсорами из Саудовской Аравии

"Ньюкасл" получил возможность подписывать спонсорские контракты с компаниями из Саудовской Аравии после того, как Премьер-Лига сняла запрет на заключение сделок с бизнесами, аффилированными с владельцами клубов.

Напомним, клубы высшего английского дивизиона остались недовольны тем, что руководство Премьер-Лиги без каких-либо консультаций разрешило инвесторам из Саудовской Аравии купить "Ньюкасл" у Майка Эшли.



Это недовольство обернулось отставкой президента Премьер-Лиги Гари Хоффмана. Также 18 клубов из 20, еще в октябре, проголосовали за описанный выше запрет, дабы помешать "сорокам" обойти правила финансового фейр-плей.



Как сообщает BBC, во вторник клубы согласились снят этот запрет, однако руководство Премьер-Лиги одобрит только те спонсорские контракты, которые подписаны по "справедливой рыночной цене".