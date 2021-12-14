"Эвертон" лишился Ришарлисона на несколько недель
Нападающий "Эвертона" Ришарлисон пропустит несколько недель с травмой икроножной мышцы.
Эту травму Ришарлисон получил в проигранном "ирисками" матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье.
Углубленное обследование показало, что 24-летний бразилец надорвал мышцу и теперь пропустит насыщенный праздничный период, сообщает Sky Sports.
Ситуация "Эвертона" усугубляется потерей вингера Андроса Таунсенда, у которого была диагностирована трещина в стопе после выезда на "Селхерст Парк".
Добавим, с конца сентября команда Рафаэля Бенитеса добыла лишь одну победу в Премьер-Лиге — 2:1 против "Арсенала".
14.12.2021 21:00
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