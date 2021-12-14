"Челси" начнет испытания стоячих мест с матча против "Ливерпуля"

Фанаты Челси "Челси" объявил, что начнет испытание стоячих мест с матча против "Ливерпуля" в следующем месяце.

Как известно, "Челси" был выбран одним из четырех клубов Премьер-Лиги, которые во второй половине этого сезона проведут испытания стоячих трибун.

"Синие" уже смонтировали перила на нижнем ярусе трибуны имени Мэттью Хардинга, а также на обеих частях "Шед Энд". В данный момент болельщиков на этих местах обязывают сидеть.

Но со 2 января, когда на "Стэмфорд Бридж" прибудет "Ливерпуль", стоячие места полноценно вернутся в английский футбол после 27 лет перерыва — можно будет законно находиться на ногах весь матч.

"Если болельщики пожелают, они могут оставаться в сидячем положении, но они должны осознавать, что окружающие их фанаты могут стоять, и выделенной зоны для тех, кто хочет сидеть, нет".

"Испытания не распространяются на матчи Лиги Чемпионов. Там стоячие места будут использоваться, как и в предыдущих матчах сезона в этом соревновании", — говорится в заявлении "Челси".


Метки стадионы, Стэмфорд Бридж, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2021 20:00

Количество просмотров Просмотров: 393

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. shakur 14.12.2021 20:33 # shakur
    Поставим пенсов на колени

    (ответить)

  2. ian 14.12.2021 20:33 # ian
    шоб горящие жеппки пинсов хорошо продувало

    (ответить)

  3. hunter022 14.12.2021 20:25 # hunter022
    Все для болельщиков чтобы лучше видеть унижения своей любимой помойки из Кобхэма

    (ответить)

  4. m-ballack 14.12.2021 20:11 # m-ballack
    А зачем? Все равно скаузеры привезут для себя сидяче-страпонные места с Энфилда

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: