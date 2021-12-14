"Челси" начнет испытания стоячих мест с матча против "Ливерпуля"

"Челси" объявил, что начнет испытание стоячих мест с матча против "Ливерпуля" в следующем месяце.

Как известно, "Челси" был выбран одним из четырех клубов Премьер-Лиги, которые во второй половине этого сезона проведут испытания стоячих трибун.



"Синие" уже смонтировали перила на нижнем ярусе трибуны имени Мэттью Хардинга, а также на обеих частях "Шед Энд". В данный момент болельщиков на этих местах обязывают сидеть.



Но со 2 января, когда на "Стэмфорд Бридж" прибудет "Ливерпуль", стоячие места полноценно вернутся в английский футбол после 27 лет перерыва — можно будет законно находиться на ногах весь матч.



"Если болельщики пожелают, они могут оставаться в сидячем положении, но они должны осознавать, что окружающие их фанаты могут стоять, и выделенной зоны для тех, кто хочет сидеть, нет".



"Испытания не распространяются на матчи Лиги Чемпионов. Там стоячие места будут использоваться, как и в предыдущих матчах сезона в этом соревновании", — говорится в заявлении "Челси".