"Челси" начнет испытания стоячих мест с матча против "Ливерпуля"
"Челси" объявил, что начнет испытание стоячих мест с матча против "Ливерпуля" в следующем месяце.
Как известно, "Челси" был выбран одним из четырех клубов Премьер-Лиги, которые во второй половине этого сезона проведут испытания стоячих трибун.
"Синие" уже смонтировали перила на нижнем ярусе трибуны имени Мэттью Хардинга, а также на обеих частях "Шед Энд". В данный момент болельщиков на этих местах обязывают сидеть.
Но со 2 января, когда на "Стэмфорд Бридж" прибудет "Ливерпуль", стоячие места полноценно вернутся в английский футбол после 27 лет перерыва — можно будет законно находиться на ногах весь матч.
"Если болельщики пожелают, они могут оставаться в сидячем положении, но они должны осознавать, что окружающие их фанаты могут стоять, и выделенной зоны для тех, кто хочет сидеть, нет".
"Испытания не распространяются на матчи Лиги Чемпионов. Там стоячие места будут использоваться, как и в предыдущих матчах сезона в этом соревновании", — говорится в заявлении "Челси".
14.12.2021 20:00
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Поставим пенсов на колени
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шоб горящие жеппки пинсов хорошо продувало
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А зачем? Все равно скаузеры привезут для себя сидяче-страпонные места с Энфилда
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