10 игроков из Премьер-Лиги номинированы в символическую сборную World 11

10 выступающих в Премьер-Лиге игроков вошли в список из 23 номинантов на включение в символическую сборную мира FIFA FIFPRO World 11 по итогам 2021 года.

ФИФА и профсоюз футболистов FIFPRO попросили профессиональных игроков со всего мира назвать по трех лучших на каждой из позиций: голкипер, защитник, полузащитник, нападающий.



На основе этого голосования был составлен список из 23 игроков. Впервые за 17 лет было решено ограничить количество номинантов 23, а не 55, как обычно.



Кризисная "Барселона" делегировала сюда сразу четырех игроков, тогда как, например, нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах в число номинантов не попал.



Состав символической сборной будет объявлен 17 января на церемонии вручения наград The Best от ФИФА.



Номинанты на включение в символическую сборную FIFA FIFPRO World 11



Голкиперы: Алиссон ("Ливерпуль", сборная Бразилии), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"/ПСЖ, сборная Италии), Эдуар Менди ("Челси", сборная Сенегала).



Защитники: Давид Алаба ("Бавария"/"Реал", сборная Австрии), Жорди Альба ("Барселона", сборная Испании), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", сборная Англии), Дани Алвес ("Сан-Паулу"/"Барселона", сборная Бразилии), Леонардо Бонуччи ("Ювентус", сборная Италии), Рубен Диаш ("Манчестер Сити", сборная Португалии).



Полузащитники: Серхио Бускетс ("Барселона", сборная Испании), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", сборная Бельгии), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", сборная Португалии), Френки Де Йонг ("Барселона", сборная Голландии), Жоржиньо ("Челси", сборная Италии), Нголо Канте ("Челси", сборная Франции).



Нападающие: Карим Бензема ("Реал", сборная Франции), Криштиану Роналду ("Ювентус"/"Манчестер Юнайтед", сборная Португалии), Эрлинг Холанд ("Боруссия Дортмунд", сборная Норвегии), Роберт Левандовски ("Бавария", сборная Польши), Ромелу Лукаку ("Интер"/"Челси", сборная Бельгии), Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции), Лионель Месси ("Барселона"/ПСЖ, сборная Аргентины), Неймар (ПСЖ, сборная Бразилии).