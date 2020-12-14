Артета объяснил, кто будет носить повязку вместо Обамеянга
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что будет ротировать капитанов после лишения повязки нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.
Ранее днем "Арсенал" объявил, что Обамеянг перестал быть капитаном клуба. Пьер-Эмерик поплатился за нарушение дисциплины на прошлой неделе.
Артета не спешит назначать нового капитана и вместо этого будет будет передавать повязку от одного лидера раздевалки к другому.
"Будет ли Обамеянг продан теперь? Прямо сейчас я лишь могу сказать, что мы приняли данное решение, и оно было по-настоящему тяжелым".
"Если бы я мог, я бы предпочел не касаться этой темы, но мы вынуждены это делать. Пока что вне заявки".
"У нас есть группа лидеров — мы думаем, что обладаем несколькими игроками, достойными быть капитаном. В последнем матче это был Ляка (Лакасетт), а также повязку носил Гранит (Джака). Так будет и дальше".
"Естественно, это очень неприятная ситуация, и сейчас не время для поспешных решений".
"У нас очень сильная группа лидеров, которые находятся в хороших и прозрачных отношениях со мной, тренерским штабом и клубом".
"Так будет и дальше. Мы будем стараться слегка улучшать и воспитывать эту группу, получая от нее обратную связь и создавая доверие и культуру вокруг клуба", — цитирует Артета talkSPORT.
14.12.2021 18:00
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Последние комментарии:
Артета будет ротировать капитанов
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Правильно говорит. Традиции клуба не должны забываться даже за 350к в неделю зарплаты. Только идея с ротацией капитанов - не очень. Джаке ее тоже не надо возвращать. Лучше Рамсдейла сделать капитаном на постоянной основе.
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Только Николя Пепе достоин!
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