Артета объяснил, кто будет носить повязку вместо Обамеянга

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что будет ротировать капитанов после лишения повязки нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

Ранее днем "Арсенал" объявил, что Обамеянг перестал быть капитаном клуба. Пьер-Эмерик поплатился за нарушение дисциплины на прошлой неделе.



Артета не спешит назначать нового капитана и вместо этого будет будет передавать повязку от одного лидера раздевалки к другому.



"Будет ли Обамеянг продан теперь? Прямо сейчас я лишь могу сказать, что мы приняли данное решение, и оно было по-настоящему тяжелым".



"Если бы я мог, я бы предпочел не касаться этой темы, но мы вынуждены это делать. Пока что вне заявки".



"У нас есть группа лидеров — мы думаем, что обладаем несколькими игроками, достойными быть капитаном. В последнем матче это был Ляка (Лакасетт), а также повязку носил Гранит (Джака). Так будет и дальше".



"Естественно, это очень неприятная ситуация, и сейчас не время для поспешных решений".



"У нас очень сильная группа лидеров, которые находятся в хороших и прозрачных отношениях со мной, тренерским штабом и клубом".



"Так будет и дальше. Мы будем стараться слегка улучшать и воспитывать эту группу, получая от нее обратную связь и создавая доверие и культуру вокруг клуба", — цитирует Артета talkSPORT.