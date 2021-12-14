FA предъявила обвинения "Лидсу" после матча против "Челси"

Челси — Лидс FA предъявила обвинения "Лидсу" в потере контроля над своими игроками во время матча против "Челси" в минувшую субботу.

Вырвать победу 3:2 в упорном противостоянии с "Лидсом" хозяевам "Стэмфорд Бридж" удалось только в компенсированное время благодаря пенальти.

Игроки гостей бурно протестовали, когда рефери Крис Кавана назначил 11-метровый после фола Матеуша Клиха на Антонио Рюдигере в штрафной площади.

После финального свистка "белые" продолжили высказывать свои претензии Каване, и Ассоциация решила заступиться за своего арбитра.

Теперь у "Лидса" есть время до четверга, чтобы ответить на выдвинутые обвинения.

Добавим, что в указанном матче Кавана показал пять желтых карточек игрокам "Лидса" и назначил в ворота "белых" два пенальти, оба за фолы на Рюдигере.


Метки FA, Кавана, Лидс, рефери, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2021 17:00

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  1. yermek 14.12.2021 17:09 # yermek
    Ну да, ну да… посмотри реакцию английских комментаторов, там реально защитник затупил, нахрена стоя сзади он пытался в штрафной сыграть по мячу? Лидс очень хорошая команда, симпатизирую ей, защитник дебил, так подставил всю команду, как будто специально это сделал &#129335;&#9794;

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  2. alexomck 14.12.2021 17:05 # alexomck
    Абрам занёс, вторая пенка левейшая.

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