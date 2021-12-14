FA предъявила обвинения "Лидсу" после матча против "Челси"
FA предъявила обвинения "Лидсу" в потере контроля над своими игроками во время матча против "Челси" в минувшую субботу.
Вырвать победу 3:2 в упорном противостоянии с "Лидсом" хозяевам "Стэмфорд Бридж" удалось только в компенсированное время благодаря пенальти.
Игроки гостей бурно протестовали, когда рефери Крис Кавана назначил 11-метровый после фола Матеуша Клиха на Антонио Рюдигере в штрафной площади.
После финального свистка "белые" продолжили высказывать свои претензии Каване, и Ассоциация решила заступиться за своего арбитра.
Теперь у "Лидса" есть время до четверга, чтобы ответить на выдвинутые обвинения.
Добавим, что в указанном матче Кавана показал пять желтых карточек игрокам "Лидса" и назначил в ворота "белых" два пенальти, оба за фолы на Рюдигере.
14.12.2021 17:00
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Ну да, ну да… посмотри реакцию английских комментаторов, там реально защитник затупил, нахрена стоя сзади он пытался в штрафной сыграть по мячу? Лидс очень хорошая команда, симпатизирую ей, защитник дебил, так подставил всю команду, как будто специально это сделал 🤷♂
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Абрам занёс, вторая пенка левейшая.
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