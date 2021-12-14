FA предъявила обвинения "Лидсу" после матча против "Челси"

FA предъявила обвинения "Лидсу" в потере контроля над своими игроками во время матча против "Челси" в минувшую субботу.

Вырвать победу 3:2 в упорном противостоянии с "Лидсом" хозяевам "Стэмфорд Бридж" удалось только в компенсированное время благодаря пенальти.



Игроки гостей бурно протестовали, когда рефери Крис Кавана назначил 11-метровый после фола Матеуша Клиха на Антонио Рюдигере в штрафной площади.



После финального свистка "белые" продолжили высказывать свои претензии Каване, и Ассоциация решила заступиться за своего арбитра.



Теперь у "Лидса" есть время до четверга, чтобы ответить на выдвинутые обвинения.



Добавим, что в указанном матче Кавана показал пять желтых карточек игрокам "Лидса" и назначил в ворота "белых" два пенальти, оба за фолы на Рюдигере.