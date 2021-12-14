"Юнайтед" заинтересовался Рюдигером

Антонио Рюдигер "Манчестер Юнайтед" обозначил интерес к защитнику "Челси" Антонио Рюдигеру.

Как известно, контракт Рюдигера с "Челси" истекает в конце этого сезона, и пока нет никаких предпосылок, что стороны продлят сотрудничество — уж слишком велики их разногласия по зарплате.

Согласно слухам, фаворитом в борьбе за Антонио является "Реал", однако Sky Deutschland утверждает, что "Юнайтед" тоже решил сыграть в "трансферный покер", заинтересовавшись 28-летним игроком сборной Германии.

Немецкое медиа также опровергает появившуюся недавно информацию о том, что у Рюдигера уже есть устная договоренность с "Реалом". На самом деле Антонио по-прежнему открыт ко всем вариантам.


Метки Манчестер Юнайтед, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. scrim 14.12.2021 17:13 # scrim
    уехехехе, половую губу назад закатайте

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  2. yaxaaabalya 14.12.2021 16:22 # yaxaaabalya
    Нахуй этого пенса,тем более черный,хотя можно остановиться после диагноза пенс.

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  3. hunter022 14.12.2021 16:20 # hunter022
    Обмен сделают на Харри

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  4. redevilsfun 14.12.2021 16:17 # redevilsfun
    норм, надо брать хорошего защитника.

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  5. alexomck 14.12.2021 16:04 # alexomck
    норм, перейдёт в МЮ и будет лобызать эмблемку чертей в матче с пенсами:)

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