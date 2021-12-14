"Юнайтед" заинтересовался Рюдигером
"Манчестер Юнайтед" обозначил интерес к защитнику "Челси" Антонио Рюдигеру.
Как известно, контракт Рюдигера с "Челси" истекает в конце этого сезона, и пока нет никаких предпосылок, что стороны продлят сотрудничество — уж слишком велики их разногласия по зарплате.
Согласно слухам, фаворитом в борьбе за Антонио является "Реал", однако Sky Deutschland утверждает, что "Юнайтед" тоже решил сыграть в "трансферный покер", заинтересовавшись 28-летним игроком сборной Германии.
Немецкое медиа также опровергает появившуюся недавно информацию о том, что у Рюдигера уже есть устная договоренность с "Реалом". На самом деле Антонио по-прежнему открыт ко всем вариантам.
14.12.2021 16:00
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Последние комментарии:
уехехехе, половую губу назад закатайте
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Нахуй этого пенса,тем более черный,хотя можно остановиться после диагноза пенс.
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Обмен сделают на Харри
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норм, надо брать хорошего защитника.
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норм, перейдёт в МЮ и будет лобызать эмблемку чертей в матче с пенсами:)
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