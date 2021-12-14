"Арсенал" лишил Обамеянга капитанской повязки

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перестал быть капитаном "Арсенала" по решению клуба.

Напомним, из-за нарушения дисциплины, как это охарактеризовал главный тренер "канониров" Микель Артета, Обамеянг был отстранен от участия в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в минувшую субботу.



Артета не стал уточнять никаких деталей, но пресса догадывается, что Обамеянг с опозданием вернулся из зарубежной поездки. Как бы то ни было, пропуском матча против "святых" все не ограничилось.



Как гласит официальное заявление "Арсенала", Пьер-Эмерик также пропустит дерби против "Вест Хэма" в среду вечером, а самая главная новость состоит в том, что 32-летний габонец был лишен капитанской повязки.



"Мы ожидаем, что все наши игроки — и в особенности наш капитан — будут трудиться в соответствии с правилами и стандартами, которые все мы установили и согласовали", — говорится в заявлении "канониров".



Добавим, что контракт Обамеянга с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю истекает только в 2023 году.