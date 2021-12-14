"Арсенал" лишил Обамеянга капитанской повязки

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перестал быть капитаном "Арсенала" по решению клуба.

Напомним, из-за нарушения дисциплины, как это охарактеризовал главный тренер "канониров" Микель Артета, Обамеянг был отстранен от участия в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в минувшую субботу.

Артета не стал уточнять никаких деталей, но пресса догадывается, что Обамеянг с опозданием вернулся из зарубежной поездки. Как бы то ни было, пропуском матча против "святых" все не ограничилось.

Как гласит официальное заявление "Арсенала", Пьер-Эмерик также пропустит дерби против "Вест Хэма" в среду вечером, а самая главная новость состоит в том, что 32-летний габонец был лишен капитанской повязки.

"Мы ожидаем, что все наши игроки — и в особенности наш капитан — будут трудиться в соответствии с правилами и стандартами, которые все мы установили и согласовали", — говорится в заявлении "канониров".

Добавим, что контракт Обамеянга с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю истекает только в 2023 году.


Метки Арсенал, капитаны, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2021 15:00

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  1. m-ballack 14.12.2021 15:30 # m-ballack
    Опоздал к вакциносрачу и треду про Спутник, но да лан. Крч, краткий ликбез для братишек Гамалеи - это фольксваген в мире НИЦ. Под ними столько исследовательских центров в РФ объеденино, что даже кафедра инфектологии 1 мед университета РФ - это тоже Гамалеи. Журнашлендры запугали мантрой, шо вакцина от создателей кагоцела, а братишки и испугались.

    Там даже целые отделения по китайским пневмониям, свиногрипам и ракам жопы уже десятки лет активно работает.

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  2. fc-oil 14.12.2021 15:30 # fc-oil
    Да угольку нет никакого дела до всяких радужных повязок.

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  3. pokersanogo 14.12.2021 15:29 # pokersanogo
    Алилуя!

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  4. superglor 14.12.2021 15:18 # superglor
    Ну тут 100% выяснилось что в составе покерных есть первый игрок-гей, который на днях должен сделать публичное признание. Вот по этому случаю ему торжественно передадут капитанскую повязку.

    Либо Обамеянг просто оказался недостаточно черный и дадут Партею, чтобы быть в тренде.

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  5. gandalf 14.12.2021 15:17 # gandalf
    как же срать 6ля

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  6. speedwagon-ars 14.12.2021 15:14 # speedwagon-ars
    наконец то хорошие новости , надо было макаку давно выслать на хйу с клуба

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  7. mancunia-planet 14.12.2021 15:09 # mancunia-planet
    Угомонили распиздяя, но скорее всего ему похуй.

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  8. jirrort 14.12.2021 15:01 # jirrort
    Помойка,а не клуб!

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