"Арсенал" лишил Обамеянга капитанской повязки
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перестал быть капитаном "Арсенала" по решению клуба.
Напомним, из-за нарушения дисциплины, как это охарактеризовал главный тренер "канониров" Микель Артета, Обамеянг был отстранен от участия в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в минувшую субботу.
Артета не стал уточнять никаких деталей, но пресса догадывается, что Обамеянг с опозданием вернулся из зарубежной поездки. Как бы то ни было, пропуском матча против "святых" все не ограничилось.
Как гласит официальное заявление "Арсенала", Пьер-Эмерик также пропустит дерби против "Вест Хэма" в среду вечером, а самая главная новость состоит в том, что 32-летний габонец был лишен капитанской повязки.
"Мы ожидаем, что все наши игроки — и в особенности наш капитан — будут трудиться в соответствии с правилами и стандартами, которые все мы установили и согласовали", — говорится в заявлении "канониров".
Добавим, что контракт Обамеянга с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю истекает только в 2023 году.
14.12.2021 15:00
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Опоздал к вакциносрачу и треду про Спутник, но да лан. Крч, краткий ликбез для братишек Гамалеи - это фольксваген в мире НИЦ. Под ними столько исследовательских центров в РФ объеденино, что даже кафедра инфектологии 1 мед университета РФ - это тоже Гамалеи. Журнашлендры запугали мантрой, шо вакцина от создателей кагоцела, а братишки и испугались.
Там даже целые отделения по китайским пневмониям, свиногрипам и ракам жопы уже десятки лет активно работает.
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Да угольку нет никакого дела до всяких радужных повязок.
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Алилуя!
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Ну тут 100% выяснилось что в составе покерных есть первый игрок-гей, который на днях должен сделать публичное признание. Вот по этому случаю ему торжественно передадут капитанскую повязку.
Либо Обамеянг просто оказался недостаточно черный и дадут Партею, чтобы быть в тренде.
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как же срать 6ля
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наконец то хорошие новости , надо было макаку давно выслать на хйу с клуба
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Угомонили распиздяя, но скорее всего ему похуй.
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Помойка,а не клуб!
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